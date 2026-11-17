Marcus Sörensen och Jacob De La Rose skadade sig under helgen och kommer bli borta framöver.

Roger Rönnbergs HC Fribourg-Gottéron blev schweiziska mästare förra året. Trots det har man startat årets säsong svagare och ligger på en sjätteplats i tabellen. Laget har även åtta spelare på skadelistan där svenskarna Marcus Sörensen och Jacob De La Rose spelade sina senaste matcher i lördags mot EHC Kloten, där båda skadade sig.

Nu kommer beskedet om båda svenskarna, som kommer vara borta ett tag framöver.

– Marcus blir borta från spel fyra till sex veckor. Jakob kommer inte vara tillbaka före den 5 december, säger klubbens sportchef Gerd Zenhäusern till La Liberté.

Zenhäusern fortsätter förklara att han letar efter förstärkningar till laget i och med många skadade, men att marknaden är helt "torr".

Får spela utan poängkungen

Ett avbräck att spela utan både Sörensen och de la Rose kommer det bli för HC Fribourg-Gottéron. Marcus Sörensen leder lagets interna poängliga med 25 poäng på 19 matcher och åker runt med den speciella "top scorer"-tröjan som lagen har i den schweiziska ligan.

Jacob de la Rose, som har en mer defensiv roll i laget, har inte gjort lika mycket poäng men har lyckats få med sig nio poäng på 20 matcher. I början av november var de la Rose uttagen i Rikard Grönborgs första Tre Kronor-trupp där han utsågs till lagkapten.

Båda svenskarna var med förra säsongen när Fribourg-Gottéron blev schweiziska mästare för första gången.

Source: Marcus Sörensen @ Elite Prospects