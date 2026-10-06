Norrbotten – kommentarer om ALLA spelare
TV-pucken

Norrbotten – kommentarer om ALLA spelare

Publicerad 06 oktober 2026 11:19
Simon Eld
Simon Eld
Redaktör och reporter
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Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.
Idag, på pojksidan: Norrbotten.

  • Duon hyllas: "Förmåga att kliva fram"
  • Tidigare SHL-profilens son pekas ut: "Ganska lik pappa"
  • Starkaste lagdelen: "En kyla som jag verkligen gillar"
  • "Han är som en grävling – flög som vantar"

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Norrbotten. Distriktet som bröt en 37 år lång torka när man 2022 vann TV-pucken med spelare som Love Härenstam, Jakob Ihs Wozniak, Oliwer Sjöström, med fler. Men som förra året föll tillbaka i gamla spår med ett uttåg i kvartsfinal trots relativt höga förhoppningar.

– Den står sig bra mot tidigare kullar. Jag tycker framförallt att backsidan ser väldigt spännande ut, där ligger vi väldigt långt fram.

Tillsammans med Norrbotten huvudtränare Sebastian Huczkowski går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp D spelas i Skellefteå. Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland gör upp om slutspelsplatserna.

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Den här artikeln handlar om:

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