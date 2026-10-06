TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Norrbotten. Distriktet som bröt en 37 år lång torka när man 2022 vann TV-pucken med spelare som Love Härenstam, Jakob Ihs Wozniak, Oliwer Sjöström, med fler. Men som förra året föll tillbaka i gamla spår med ett uttåg i kvartsfinal trots relativt höga förhoppningar.

– Den står sig bra mot tidigare kullar. Jag tycker framförallt att backsidan ser väldigt spännande ut, där ligger vi väldigt långt fram.

Tillsammans med Norrbotten huvudtränare Sebastian Huczkowski går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp D spelas i Skellefteå. Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland gör upp om slutspelsplatserna.