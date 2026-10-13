TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

Västerbotten tog sig till final för två år sedan men missade slutspelet för ett år sedan. Nu siktar de återigen på att ta sig långt och vara med och slåss om medaljerna.

– Det är ett jättespännande lag, faktiskt. Vi har det mest kompletta laget på länge. Jag tycker vi i alla lagdelar har en bra mix överallt. Vi är jättenöjda över lagsammansättningen, säger huvudtränaren Magnus Johansson.

Västerbotten har valt att inte ge några kommentarer om sina spelare. Istället går vi tillsammans med Magnus Johansson här igenom truppen – lagdel för lagdel.

Samtidigt plockar Hockeysverige.se ut tre spelare i laget att hålla ett extra öga på.

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