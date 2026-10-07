Ångermanland - kommentarer om ALLA spelare

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

De som har hemmafördelen i år är Ångermanland. Det klassiska hockeydistriktet är nu direktkvalificerade till slutspelet men hoppas ändå på att positionera sig väl med ett starkt kvalspel.

– Vi är ett jobbande lag som kommer bli ett jobbigt lag att möta, det är det vi ska försöka vara, säger huvudtränaren Per-Åge Skröder.

Tillsammans med Ångermanlands Per-Åge Skröder går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

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