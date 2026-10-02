Värmland - kommentarer om ALLA spelare
251102 Smålands spelare jublar efter ishockeymatchen i TV-Pucken mellan Småland och Skåne den 2 november 2025 i Kalmar. Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN / COP 170 / SM0424
Foto: BILDBYRÅN
TV-pucken

Värmland - kommentarer om ALLA spelare

Publicerad 02 oktober 2026 16:30
Martin Jansson
Martin Jansson
Redaktör och reporter
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Det är snart dags för TV-pucken! Inför årets turnering kommer Hockeysverige.se att presentera samtliga lag – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.
Nu har det blivit dags för Värmland.

  • "En härförare på isen"
  • Kaptenen sticker ut: "Vad är han inte bra på?"
  • "Kan hitta nät var han än är"
  • Favorittippat i gruppen: "Vi är antagligen laget att slå"

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

Värmland gick förra året till kvartsfinal för första gången på fem år. Nu siktar de på ett andra raka slutspel där de även kommer att vara en av favoriterna i sin grupp.

– Det är svårt så här innan vi har mött lagen utanför vår region. I RM gick det bra men form är en färskvara och det var tajta matcher. Det gäller att ha sin dag och alla behöver chippa in, gör vi det och har lite medstuds får vi se vart det bär, säger huvudtränaren Tobias Robertsson.

Tillsammans med Värmlands Tobias Robertsson går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

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Den här artikeln handlar om:

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