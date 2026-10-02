Värmland - kommentarer om ALLA spelare

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

Värmland gick förra året till kvartsfinal för första gången på fem år. Nu siktar de på ett andra raka slutspel där de även kommer att vara en av favoriterna i sin grupp.

– Det är svårt så här innan vi har mött lagen utanför vår region. I RM gick det bra men form är en färskvara och det var tajta matcher. Det gäller att ha sin dag och alla behöver chippa in, gör vi det och har lite medstuds får vi se vart det bär, säger huvudtränaren Tobias Robertsson.

Tillsammans med Värmlands Tobias Robertsson går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

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