Hockey-VM på tv idag: Resultatet som måste gå Tre Kronors väg

Tre Kronor spelar inte i hockey-VM idag. Men det spelas ändå en match som kan påverka deras möjligheter att ens ta sig vidare till kvartsfinal efter fiaskoinsatsen mot Norge. Här är tv-tider, spelschema, resultat, tabeller, poängliga och förutsättningar inför dagens matcher i VM-hockeyn.

Slovakien kan ställa till det för Sverige i kväll. Foto: REUTERS/David W Cerny

Sverige förlorar mot Norge med 2–3 i hockey-VM – och plötsligt är man beroende av andra resultat för att kunna ta sig till kvartsfinal.

Under en dag då Tre Kronor har spelledigt spelas det en VM-match som kan få stora konsekvenser för lagets chanser att spela hockey bortom tisdagens avslutande gruppspelsmöte med Slovakien. Det är mötet mellan Kanada och just Slovakien.

I nuläget är de tredjeplacerade slovakerna två poäng före femteplacerade Sverige i tabellen med en match mindre spelad. Vid slovakisk seger mot Kanada efter full tid eller förlängning/straffar skulle det bli ointagliga fyra eller fem poängs avstånd. Då tvingas Sverige, förutsatt att man besegrar Slovakien, förlita sig på att Norge bara tar maximalt en poäng i sina kvarvarande matcher mot Tjeckien och Danmark.

Om Sverige och Norge landar på samma poäng har Norge fördel tack vare segern i gårdagens möte.

Mötet mellan Slovakien och Kanada startar 20.20 i kväll.

TV-tider Hockey-VM Söndag 24 maj Start Match Kanal 16:10 🇱🇻 Lettland – Storbritannien 🇬🇧 TV10 16:10 🇩🇰 Danmark – Italien 🇮🇹 V Sport Vinter 20:10 🇨🇦 Kanada – Slovakien 🇸🇰 Viaplay Sport 20:10 🇫🇮 Finland – Österrike 🇦🇹 TV10

Hur ser jag hockey-VM på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.

Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från Sveriges matcher i turneringen.

Vilka spelar för Slovakien i hockey-VM?

Här finns flera spelare med ett förflutet eller en framtid i svensk hockey. Det namn som sticker ut allra mest är Skellefteås guldmakare Oliver Okuliar, som varit en av slovakernas bästa spelare i hockey-VM. Födelsedagsbarnet, som fyller 26 år i dag, har svarat för fem poäng (2+3) på fem matcher. Här finns också centern Sebastian Cederle som ska spela för Färjestad nästa säsong, liksom tidigare SHL-spelare som Luka Radivojevic, Örebro, och förstås den ex-leksingen Marek Hrivik.

Målvakter

Adam Gajan, University of Minnesota-Duluth

Samuel Hlavaj, Iowa Wild

Eugen Rabcan, Banska Bystrica

Backar

Frantisek Gajdos, Litvinov

Jozef Villiam Kmec, Henderson Silver Knights

Samuel Knazko, Vitkovice

Patrik Koch, Trinec

Jakub Melisko, Dukla Michalovce

Luka Radivojevic, Boston College

Mislav Rosandic, HC Kosice

Maxim Strbak, Rochester Americans

Forwards

Sebastian Cederle, Nitra

Martin Fasko-Rudas, Liberec

Marek Hrivik, Vitkovice

Martin Chromiak, Ontario Reign

Andrej Kollar, Kometo Brno

Filip Mesar, Laval Rocket

Jakub Minarik, Karlove Vary

Aurel Naus, Poprad

Oliver Okuliar, Skellefteå

Servac Petrovsky, Liberec

Kristian Pospisil, Kometa Brno

Martin Pospisil, Calgary Flames

Adam Sykora, New York Rangers

Vilka spelar för Kanada i hockey-VM 2026?

Målvakter

Jet Greaves (CBJ)

Jack Ivankovic (NSH)

Cam Talbot (DET)

Backar

Evan Bouchard (EDM)

Dylan DeMelo (WPG)

Sam Dickinson (SJS)

Denton Mateychuk (CBJ)

Darnell Nurse (EDM)

Morgan Rielly (TOR)

Zach Whitecloud (CGY)

Parker Wotherspoon (PIT)

Forwards

Gårdagens resultat i hockey-VM

Tabell Grupp A

# Nation M V O F +/- P 1 🇨🇭 Schweiz 6 6 0 0 35–5 18 2 🇫🇮 Finland 5 5 0 0 24–5 15 3 🇦🇹 Österrike 5 3 0 2 14–20 9 4 🇩🇪 Tyskland 6 2 1 3 17–19 7 5 🇱🇻 Lettland 5 2 0 3 10–16 6 6 🇺🇸 USA 5 1 1 3 14–17 5 7 🇭🇺 Ungern 5 1 0 4 10–23 3 8 🇬🇧 Storbritannien 5 0 0 5 4–23 0

Tabell Grupp B

# Nation M V O F +/- P 1 🇨🇦 Kanada 5 4 1 0 25–10 14 2 🇨🇿 Tjeckien 5 4 1 0 16–10 13 3 🇸🇰 Slovakien 5 3 1 1 18–10 11 4 🇳🇴 Norge 5 3 1 1 17–10 10 5 🇸🇪 Sverige 6 3 0 3 23–14 9 6 🇩🇰 Danmark 5 1 0 4 9–20 3 7 🇸🇮 Slovenien 6 1 1 4 8–30 3 8 🇮🇹 Italien 5 0 0 5 2–20 0

Poängligan hockey-VM 2026

Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects

Alla trupper i hockey-VM 2026

I vilka arenor spelas hockey-VM?

Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.

Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.

När spelas VM-finalen i ishockey 2026?

VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.