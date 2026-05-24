Hockey-VM på tv idag: Resultatet som måste gå Tre Kronors väg
Tre Kronor spelar inte i hockey-VM idag. Men det spelas ändå en match som kan påverka deras möjligheter att ens ta sig vidare till kvartsfinal efter fiaskoinsatsen mot Norge. Här är tv-tider, spelschema, resultat, tabeller, poängliga och förutsättningar inför dagens matcher i VM-hockeyn.
Sverige förlorar mot Norge med 2–3 i hockey-VM – och plötsligt är man beroende av andra resultat för att kunna ta sig till kvartsfinal.
Under en dag då Tre Kronor har spelledigt spelas det en VM-match som kan få stora konsekvenser för lagets chanser att spela hockey bortom tisdagens avslutande gruppspelsmöte med Slovakien. Det är mötet mellan Kanada och just Slovakien.
I nuläget är de tredjeplacerade slovakerna två poäng före femteplacerade Sverige i tabellen med en match mindre spelad. Vid slovakisk seger mot Kanada efter full tid eller förlängning/straffar skulle det bli ointagliga fyra eller fem poängs avstånd. Då tvingas Sverige, förutsatt att man besegrar Slovakien, förlita sig på att Norge bara tar maximalt en poäng i sina kvarvarande matcher mot Tjeckien och Danmark.
Om Sverige och Norge landar på samma poäng har Norge fördel tack vare segern i gårdagens möte.
Mötet mellan Slovakien och Kanada startar 20.20 i kväll.
TV-tider Hockey-VMSöndag 24 maj
|Start
|Match
|Kanal
|16:10
|🇱🇻 Lettland – Storbritannien 🇬🇧
|TV10
|16:10
|🇩🇰 Danmark – Italien 🇮🇹
|V Sport Vinter
|20:10
|🇨🇦 Kanada – Slovakien 🇸🇰
|Viaplay Sport
|20:10
|🇫🇮 Finland – Österrike 🇦🇹
|TV10
Hur ser jag hockey-VM på tv?
Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.
Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från Sveriges matcher i turneringen.
Vilka spelar för Slovakien i hockey-VM?
Här finns flera spelare med ett förflutet eller en framtid i svensk hockey. Det namn som sticker ut allra mest är Skellefteås guldmakare Oliver Okuliar, som varit en av slovakernas bästa spelare i hockey-VM. Födelsedagsbarnet, som fyller 26 år i dag, har svarat för fem poäng (2+3) på fem matcher. Här finns också centern Sebastian Cederle som ska spela för Färjestad nästa säsong, liksom tidigare SHL-spelare som Luka Radivojevic, Örebro, och förstås den ex-leksingen Marek Hrivik.
Målvakter
Adam Gajan, University of Minnesota-Duluth
Samuel Hlavaj, Iowa Wild
Eugen Rabcan, Banska Bystrica
Backar
Frantisek Gajdos, Litvinov
Jozef Villiam Kmec, Henderson Silver Knights
Samuel Knazko, Vitkovice
Patrik Koch, Trinec
Jakub Melisko, Dukla Michalovce
Luka Radivojevic, Boston College
Mislav Rosandic, HC Kosice
Maxim Strbak, Rochester Americans
Forwards
Sebastian Cederle, Nitra
Martin Fasko-Rudas, Liberec
Marek Hrivik, Vitkovice
Martin Chromiak, Ontario Reign
Andrej Kollar, Kometo Brno
Filip Mesar, Laval Rocket
Jakub Minarik, Karlove Vary
Aurel Naus, Poprad
Oliver Okuliar, Skellefteå
Servac Petrovsky, Liberec
Kristian Pospisil, Kometa Brno
Martin Pospisil, Calgary Flames
Adam Sykora, New York Rangers
Vilka spelar för Kanada i hockey-VM 2026?
Målvakter
- Jet Greaves (CBJ)
- Jack Ivankovic (NSH)
- Cam Talbot (DET)
Backar
- Evan Bouchard (EDM)
- Dylan DeMelo (WPG)
- Sam Dickinson (SJS)
- Denton Mateychuk (CBJ)
- Darnell Nurse (EDM)
- Morgan Rielly (TOR)
- Zach Whitecloud (CGY)
- Parker Wotherspoon (PIT)
Forwards
- Sidney Crosby (PIT)
- Connor Brown (NJD)
- Macklin Celebrini (SJS)
- Dylan Cozens (OTT)
- Emmitt Finnie (DET)
- Dylan Holloway (STL)
- Fraser Minten (BOS)
- Ryan O’Reilly (NSH)
- Mark Scheifele (WPG)
- John Tavares (TOR)
- Robert Thomas (STL)
- Gabriel Vilardi (WPG)
- Dawson Mercer (NJD)
- Porter Martone (PHI)
Gårdagens resultat i hockey-VM
- USA – Lettland 2–4
- Slovenien – Danmark 0–4
- Ungern – Schweiz 0–9
- Tjeckien – Slovakien 3–2
- Tyskland – Österrike 6–2
- Sverige – Norge 2–3
Tabell Grupp A
|#
|Nation
|M
|V
|O
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇭 Schweiz
|6
|6
|0
|0
|35–5
|18
|2
|🇫🇮 Finland
|5
|5
|0
|0
|24–5
|15
|3
|🇦🇹 Österrike
|5
|3
|0
|2
|14–20
|9
|4
|🇩🇪 Tyskland
|6
|2
|1
|3
|17–19
|7
|5
|🇱🇻 Lettland
|5
|2
|0
|3
|10–16
|6
|6
|🇺🇸 USA
|5
|1
|1
|3
|14–17
|5
|7
|🇭🇺 Ungern
|5
|1
|0
|4
|10–23
|3
|8
|🇬🇧 Storbritannien
|5
|0
|0
|5
|4–23
|0
Tabell Grupp B
|#
|Nation
|M
|V
|O
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇦 Kanada
|5
|4
|1
|0
|25–10
|14
|2
|🇨🇿 Tjeckien
|5
|4
|1
|0
|16–10
|13
|3
|🇸🇰 Slovakien
|5
|3
|1
|1
|18–10
|11
|4
|🇳🇴 Norge
|5
|3
|1
|1
|17–10
|10
|5
|🇸🇪 Sverige
|6
|3
|0
|3
|23–14
|9
|6
|🇩🇰 Danmark
|5
|1
|0
|4
|9–20
|3
|7
|🇸🇮 Slovenien
|6
|1
|1
|4
|8–30
|3
|8
|🇮🇹 Italien
|5
|0
|0
|5
|2–20
|0
Poängligan hockey-VM 2026
Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects
Alla trupper i hockey-VM 2026
Grupp A (Zürich)
- USA – Här är USA:s trupp
- Finland – Här är Finlands trupp.
- Schweiz – Här är Schweiz trupp.
- Tyskland – Här är Tysklands trupp.
- Österrike – Här är Österrikes trupp.
- Lettland – Här är Lettlands trupp.
- Ungern – Här är Ungerns trupp.
- Storbritannien – Här är Storbritanniens trupp.
Grupp B (Fribourg)
- Sverige – Här är Tre Kronors trupp.
- Kanada – Här är är Kanadas trupp.
- Tjeckien – Här är Tjeckiens trupp.
- Slovakien – Här är Slovakiens trupp
- Slovenien – Här är Sloveniens trupp.
- Danmark – Här är Danmarks trupp.
- Norge – Här är Norges trupp.
- Italien – Här är Italiens trupp.
I vilka arenor spelas hockey-VM?
- Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.
- Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.
När spelas VM-finalen i ishockey 2026?
VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.
