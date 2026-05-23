Lettlands skräll – besegrar världsmästarna
Lettland vann med 4–2 i hockey-VM Grupp A mot USA på lördagen.
Sandis Vilmanis gjorde två mål för Lettland
Haralds Egle gav Lettland ledningen efter åtta minuters spel efter pass från Martins Dzierkals och Kristaps Zile.
Efter 14.48 i andra perioden nätade Matthew Tkachuk på pass av Oliver Moore och Danny Nelson och kvitterade för USA.
Lettland tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.06 genom Deniss Smirnovs och gick upp till 3–1 innan USA svarade.
Till slut blev det 4–2 till Lettland.
Sandis Vilmanis, med ett förflutet i Luleå, gjorde två mål för Lettland och ett målgivande pass.
USA vann senast lagen möttes, för två år sedan, med 6–3 i Ostravar Arena.
I nästa match möter Lettland Storbritannien borta på söndag 24 maj 16.20. USA möter Ungern måndag 25 maj 16.20 hemma.
Lettland–USA 4–2 (1–0, 0–1, 3–1)
VM Grupp A herr
Första perioden: 1–0 (8.47) Haralds Egle (Martins Dzierkals, Kristaps Zile).
Andra perioden: 1–1 (34.48) Matthew Tkachuk (Oliver Moore, Danny Nelson).
Tredje perioden: 2–1 (46.06) Deniss Smirnovs (Sandis Vilmanis, Rudolfs Balcers), 3–1 (58.58) Sandis Vilmanis, 3–2 (59.09) Mathieu Olivier (Matthew Tkachuk, Justin Faulk), 4–2 (59.18) Sandis Vilmanis.
Utvisningar, Lettland: 5×2 min. USA: 4×2 min.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Lettland: 2-0-3
USA: 2-0-3
Nästa match:
Lettland: Storbritannien, borta, 24 maj 16.20
USA: Ungern, hemma, 25 maj 16.20
