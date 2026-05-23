Lettland vann med 4–2 mot USA

Sandis Vilmanis tvåmålsskytt för Lettland

Storbritannien nästa motståndare för Lettland

Lettland vann med 4–2 i hockey-VM Grupp A mot USA på lördagen.

Sandis Vilmanis gjorde två mål för Lettland

Haralds Egle gav Lettland ledningen efter åtta minuters spel efter pass från Martins Dzierkals och Kristaps Zile.

Efter 14.48 i andra perioden nätade Matthew Tkachuk på pass av Oliver Moore och Danny Nelson och kvitterade för USA.

Lettland tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.06 genom Deniss Smirnovs och gick upp till 3–1 innan USA svarade.

Till slut blev det 4–2 till Lettland.

Sandis Vilmanis, med ett förflutet i Luleå, gjorde två mål för Lettland och ett målgivande pass.

USA vann senast lagen möttes, för två år sedan, med 6–3 i Ostravar Arena.

I nästa match möter Lettland Storbritannien borta på söndag 24 maj 16.20. USA möter Ungern måndag 25 maj 16.20 hemma.

Lettland–USA 4–2 (1–0, 0–1, 3–1)

VM Grupp A herr

Första perioden: 1–0 (8.47) Haralds Egle (Martins Dzierkals, Kristaps Zile).

Andra perioden: 1–1 (34.48) Matthew Tkachuk (Oliver Moore, Danny Nelson).

Tredje perioden: 2–1 (46.06) Deniss Smirnovs (Sandis Vilmanis, Rudolfs Balcers), 3–1 (58.58) Sandis Vilmanis, 3–2 (59.09) Mathieu Olivier (Matthew Tkachuk, Justin Faulk), 4–2 (59.18) Sandis Vilmanis.

Utvisningar, Lettland: 5×2 min. USA: 4×2 min.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lettland: 2-0-3

USA: 2-0-3

Nästa match:

Lettland: Storbritannien, borta, 24 maj 16.20

USA: Ungern, hemma, 25 maj 16.20