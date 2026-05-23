Roman Josi skriver ny VM-historia.

Stjärnan fullbordade ett hattrick på endast 4:45 minuter i Schweiz 9-0-seger mot Ungern – vilket är snabbast genom tiderna.

Roman Josi skriver in sig i historieböckerna efter Schweiz vinst mot Ungern. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Schweiz fortsätter att dominera i årets Hockey-VM.

De har besegrat USA, Lettland, Tyskland, Österrike och Storbritannien utan några bekymmer under hemma-VM. Under lördagen tog de sin andra 9-0-seger i årets turnering, nu mot Ungern.

Då skrevs också ny historia.

Roman Josi slår Shane Doans VM-rekord

Roman Josi var magnifik under starten av matchen. Han inledde målskyttet genom att skjuta sitt första mål i slutet av den första perioden. När den andra perioden började tog det bara 29 sekunder innan han hade utökat till 2-0 efter en läcker soloaktion. Därefter sköt han också 3-0 för Schweiz innan tre minuter hade spelats i den andra perioden. Totalt gick det endast 4:45 spelminuter mellan Josis första och tredje mål, även om det var en periodpaus emellan.

Därmed sätter Josi ett nytt rekord för det snabbaste hattrick i Hockey-VM:s historia, meddelar IIHF. Det tidigare rekordet hölls av Shane Doan som gjorde tre mål för Kanada inom loppet av 6:35 minuter i VM 2007. Josi slog alltså det förra rekordet med nästan två minuters marginal.

Sjätte raka segern för Schweiz

Efter Josis målshow forsatte Schweiz bara att ösa på. Det stod 7-0 redan innan den andra perioden var slut. Segersiffrorna skrevs därefter till 9-0. Förutom sina tre mål noterades Josi även för en assist. Han fick däremot inte pris som matchens lirare i Schweiz. Det priset gick i stället till poängkungen Sven Andrighetto sedan han noterats för fem poäng (1+4) i matchen.

Schweiz har vunnit alla sex matcher så här långt i VM. På de sex matcherna har Schweiz en målskillnad på 35-5.

