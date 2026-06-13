Truppinventering: Hudiksvall: ”Det har inte med ekonomi att göra”

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Att vinna 38 raka matcher och gå obesegrade hemma i Holmen Center i närmare ett år var i slutändan inte värt ett smack. Det var grymt att beskåda hur Hudiksvall ännu en gång lyckades hitta en väg att snubbla på den allsvenska mållinjen när laget chockades och förlorade vårens finalserie mot ett formtoppat Visby/Roma.

Om det inte räckte att ha Hockeyettans bästa lag, spela den stabilaste hockeyn över en hel säsong och göra den bästa insatsen i föreningens historia, när ska det då kunna räcka?

Det är begripligt om det efter finalförlusten var riktigt deppigt i Hudiksvall, men det finns bara ett sätt. Att ladda om och fortsätta gnugga. Trägen vinner, någon gång ska väl också Hudiksvall kunna ta det där steget. Det tycks i alla fall vara så klubben och envise sportchefen Lars ”Lillis” Lövblom resonerar. Man gör en föryngring, tackar av några trotjänare och riktar blicken strikt framåt.

Hudiksvall kommer på nytt sätta ihop ett riktigt starkt lag och spela för att ta klivet upp i Hockeyallsvenskan. De justeringar som görs kommer vara ytterst marginella.

Hudiksvall har några tunga finalförluster bakom sig.