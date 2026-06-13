Erik Gustafsson öppnar upp om framtiden i Luleå. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

Två månader har hunnit passera sedan Thomas "Bulan" Berglunds era i Luleå tog slut, och försäsongsträningen har kommit igång på riktigt. För kaptenen Erik Gustafsson sker den dock för det mesta på egen hand. Det delvis efter att de tagit emot när han började ladda om inför 2026/27.

Ovanstående berättar kaptenen när han nu öppnar upp för NSD.

– Det tycker jag, svarar Gustafsson om det även märktes på "Bulan" att det krävs mer av en för varje år i samma klubb.

– Inget varar för evigt och jag, och uppenbarligen även han, kände att det behövdes något nytt och jag tror det är positivt för oss alla att få höra en ny röst. Det är kul att känna så här igen, fortsätter kaptenen.

En del av den där tyngre känslan kommer faktiskt också från SM-guldet 2025.

"Jag har inte sagt det här till någon annan förut"

Luleå tog sitt första SM-guld sedan 1996, men det som följde var också en tomhet, menar Erik Gustafsson.

– Den känslan var svår att hantera, säger han till NSD och fortsätter:

– Jag har inte sagt det här till någon annan än kompisar förut och det är tufft att erkänna det – för jag vill göra rätt för mig, precis som alla andra, men hur mycket jag än försökte så var motivationen inte densamma förra sommaren. Fast nu är känslan jag hade innan guldet tillbaka.

Backen har också hunnit bli 37 år och närmar sig refrängen, dock inte än.

– Jag kommer inte att spela tills jag måste kämpa för att överleva där ute, men kommer göra det så länge jag känner att jag kan bidra. I vilken roll det nu må vara. Jag tar ett år i taget i det här skedet av min karriär, men tror de skulle kunna ha nytta av mig även om jag bara spelar tolv till femton minuter per match, säger han.