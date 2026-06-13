Robin Salo ser ut att bli kvar i Örebro. Foto: Bildbyrån (montage).

Sista dagen för NHL-klubbar att skriva kontrakt med spelare i Europa närmar sig, och hittills verkar Örebro kunna vara lugna.

Robin Salo, som tidigare gjort just den flytten, från Närke-klubben till Nordamerika, har omgärdats av sådana rykten, men inför deadline är det tyst. Detta trots att den 27-årige backen beskrivit det som sin sista chans.

Nu kommer lite av en uppdatering när Expressens silly-expert, Johan Svensson, gästar Nerikes Allehanda i podcasten Nedsläpp Örebro.

– Jag tror inte det blir någonting med NHL. Jag tror han spelar i Örebro den här säsongen, säger Svensson och fortsätter.

– Jag tror att han hade behövt göra en bra VM-turnering. Hade han vunnit guld med Finland och varit tongivande så hade det varit en annan sak.

Robin Salo om NHL: "Krävs någonting bra"



När Robin Salo senast åkte över till Nordamerika fick han göra 21 framträdanden för New York Islanders under sitt första år. Elva året därpå, och sedan inga matcher alls under 2023/24-säsongen. Det var också då han flyttade tillbaka till Sverige och SHL, men till Malmö. Förra säsongens succé i Skåne-laget har dock gjort att klubbar fått upp ögonen för backen igen.

Samtidigt har Salo själv varit öppen kring att det krävs ett "rätt bra bud".

– Jag åker inte över för vad som helst. Jag har ändå skrivit på för Örebro för att spela här. Då krävs det någonting bra för att jag ska åka över, sa han till NA för ungefär en månad sedan.

Johan Svensson slår sedan fast att Salo kommer att spela i Örebro, och avslöjar samtidigt att backen behövt rehabilitera en ryggskada inför 2026/27.