Tjeckien vann i VM Grupp B herr med 3–2 (1–0, 1–2, 1–0) på bortaplan mot Slovakien.

Tjeckien tog därmed femte raka seger mot just Slovakien. Segern var Tjeckiens fjärde på de senaste fem matcherna.

Daniel Vozenilek gjorde 1–0 till gästande Tjeckien efter åtta minuter på passning från Tomas Cibulka och Michal Kempny.

Slovakien kvitterade till 1–1 genom Marek Hrivik framspelad av Samuel Knazko och Oliver Okuliar i andra perioden.

Tjeckien tog ledningen på nytt genom Martin Kaut på pass av Lukas Sedlak och Roman Cervenka efter 14.04.

Slovakien kvitterade till 2–2 genom Martin Chromiak med 2.10 kvar att spela av perioden.

12.02 in i tredje perioden nätade Tjeckiens Roman Cervenka på pass av Martin Kaut och avgjorde matchen. 2–3-målet blev matchens sista.

Tjeckien tog hem lagens senaste möte, för tre år sedan, med 3–2 i Arena Riga.

I nästa match möter Slovakien Kanada hemma på söndag 24 maj 20.20. Tjeckien möter Norge måndag 25 maj 16.20 hemma.

Första perioden: 0–1 (8.09) Daniel Vozenilek (Tomas Cibulka, Michal Kempny).

Andra perioden: 1–1 (31.30) Marek Hrivik (Samuel Knazko, Oliver Okuliar), 1–2 (34.04) Martin Kaut (Lukas Sedlak, Roman Cervenka), 2–2 (37.50) Martin Chromiak.

Tredje perioden: 2–3 (52.02) Roman Cervenka (Martin Kaut).

Utvisningar, Slovakien: 4×2 min. Tjeckien: 2×2 min.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Slovakien: 4-0-1

Tjeckien: 4-1-0

Source: WC League Page @ Elite Prospects