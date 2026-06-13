Lina Ljungblom och Maja Nylén Persson skyddas när PWHL utökas. Foto: Bildbyrån (montage).

Detroit, Hamilton, Las Vegas och San Jose kommer att bli lag nummer nio, tio, elva och tolv i PHWL inför 2026/27-säsongen. Därmed genomgår ligan just nu en expansionsprocess med sex etapper där dessa trupper ska fyllas ut, och andra lag riskerar att tappa spelare.

Två av de fyra svenskar som spelade i den amerikanska proffsligan ser dock ut att sitta säkert.

När den tredje etappen gick i mål, 12 juni , skrevs både Maja Nylén Persson och Lina Ljungblom upp av sina klubbar. Detta som tre nya spelare, av totalt sex i varje lag, som skyddas inför expansionen. Spelarna i den sitsen kan antingen skriva kontrakt eller helt enkelt skyddas på de avtal de just nu sitter på. För Nylén Persson är det en överenskommelse till 2028, medan Ljungbloms går ut 2027.

24-årige Lina Ljungblom spelar för Montréal Victoire, laget som tog hem titeln under 2025/26. Maja Nylén Persson tillhör New York Sirens. De övriga två svenskarna i PWHL från förra säsongen, Anna Kjellbin och Sara Hjalmarsson, sitter på utgående avtal i Toronto Sceptres.

Både Nylén Persson och Ljungblom spelade OS för Damkronorna i vintras.

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