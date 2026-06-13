Lucas Ekeståhl Jonsson vänder hem till Björklöven. Foto: Bildbyrån (montage).

14 år har gått sedan han första gången lämnade klubben, nio sedan den andra. Nu står det klart att Lucas Ekeståhl Jonsson vänder hem till Björklöven för att hjälpa klubben att etablera sig i SHL, där de inte spelat sedan 2000/2001.

Uppgifterna om flytten har funnits där en längre tid, och nu presenteras backen på ett treårskontrakt, till 2029.

– Lucas är en offensivt skicklig back och det känns otroligt kul att han återvänder till Umeå och stärker upp vårt lag med rutin från både SHL och spel utomlands. Med sin spelskicklighet och erfarenhet blir han ett viktigt tillskott för oss i vår resa framåt, säger sportchefen Per Kenttä på lagets sajt under lördagen.

Den nu 30-årige Ekeståhl Jonsson ansluter från Rögle där han varit fem av de nio säsongerna sedan avskedet i "Löven".

Ekeståhl Jonsson lämnade Björklöven 2017



Lucas Ekeståhl Jonsson är född i Stockholm, men kom fram i just Björklöven som junior. Därifrån blev det en flytt till MoDo, innan återkomsten 2015. Backen klev då in och etablerade sig i Hockeyallsvenskan, men försvann snabbt vidare till Finland och TPS.

Sedan 2019, då Ekeståhl Jonsson skrev på för Färjestad, har det blivit två korta vändor i Schweiz. Annars har SHL-rutinen främst samlats in i Rögle, utöver det där året i Karlstad.

Totalt handlar det om erfarenhet från 287 grundseriematcher i SHL, samt 52 i slutspelet. Tre SM-silver, samt en CHL-titel finns också på meritlistan.