Hockey-VM på tv idag: Tuff kanadensisk utmaning för Norge
När Tre Kronor har spelledigt efter gårdagens 6–0-seger mot Slovenien riktas blickarna mot Norges möte med Kanada i Sveriges grupp B. Kan Norge, som imponerat så här långt, på något sätt skaka guldfavoriten med superstjärnorna Macklin Celebrini och Sidney Crosby i främsta ledet? Här är tv-tider, spelschema, resultat, tabeller och poängliga inför dagens matcher i VM-hockeyn.
Efter två raka 4–0-segrar mot Slovenien och Italien står Norge inför sin tuffaste uppgift i VM då man möter Kanada i eftermiddag.
I det norska VM-laget har flera av spelarna hemmahörande i Sverige utmärkt sig. Inte minst junioren Tinus Luc Koblar. 18-åringen, som väntas lämna Leksand för spel i Rögle, har svarat för tre poäng (2+1) på sina tre första VM-matcher och är med det delad etta i den interna poängligan med svensken Jacob Berglund och Djurgårdens Håvard Østrem Salsten. Mellan stolparna har tidigare SHL-målvakten Henrik Haukeland radat upp två raka nollor.
Kanada kommer in i matchen med tre raka segrar efter att ha besegrat Sverige (5–3) i premiären och därefter städat av Italien med 6–0 och Danmark med 5–1. Macklin Celebrini, Porter Martone och Sidney Crosby är poängbäst i laget med fem poäng vardera.
Det är nedsläpp i BCF Arena 16.20. Sändningen startar på Viaplay Sport tio minuter innan dess.
TV-tider Hockey-VMTorsdag 21 maj
|Start
|Match
|Kanal
|16:10
|🇫🇮 Finland – Lettland 🇱🇻
|TV10
|16:10
|🇳🇴 Norge – Kanada 🇨🇦
|Viaplay Sport
|20:10
|🇨🇭 Schweiz – Storbritannien 🇬🇧
|V Sport Vinter
|20:10
|🇩🇰 Danmark – Slovakien 🇸🇰
|TV10
Hur ser jag hockey-VM på tv?
Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.
Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från Sveriges matcher i turneringen.
Vilka spelar för Norge i hockey-VM 2026?
Målvakter
Tobias Normann (Frölunda)
Henrik Haukeland
Mathias Arnkvæern
Backar
Johannes Johannesen
Victor Kopperstad (Mora)
Kristian Østby
Max Krogdahl (Skellefteå)
Adrian Saxrud-Danielsen
Christian Kåsastul
Sander Hurrod
Stian Solberg
Forwards
Mikkel Øby-Olsen (Färjestad)
Noah Steen
Petter Vesterheim (Malmö)
Eirik Østrem Salsten
Thomas Olsen
Håvard Østrem Salsten (Djurgården)
Emilio Pettersen (Djurgården)
Mikkel Eriksen (Färjestad)
Martin Rønnild
Jacob Berglund
Patrick Elvsveen
Andreas Martinsen
Markus Vikingstad
Tinus Luc Koblar (Leksand)
Eskild Bakke Olsen (Linköping)
Vilka spelar för Kanada i hockey-VM 2026?
Målvakter
- Jet Greaves (CBJ)
- Jack Ivankovic (NSH)
- Cam Talbot (DET)
Backar
- Evan Bouchard (EDM)
- Dylan DeMelo (WPG)
- Sam Dickinson (SJS)
- Denton Mateychuk (CBJ)
- Darnell Nurse (EDM)
- Morgan Rielly (TOR)
- Zach Whitecloud (CGY)
- Parker Wotherspoon (PIT)
Forwards
- Sidney Crosby (PIT)
- Connor Brown (NJD)
- Macklin Celebrini (SJS)
- Dylan Cozens (OTT)
- Emmitt Finnie (DET)
- Dylan Holloway (STL)
- Fraser Minten (BOS)
- Ryan O’Reilly (NSH)
- Mark Scheifele (WPG)
- John Tavares (TOR)
- Robert Thomas (STL)
- Gabriel Vilardi (WPG)
- Dawson Mercer (NJD)
- Porter Martone (PHI)
Gårdagens resultat i hockey-VM
- Schweiz – Österrike 9–0
- Italien – Tjeckien 1–3
- Tyskland – USA 3–4 (efter straffar)
- Slovenien – Sverige 0–6
Tabell Grupp A
|#
|Nation
|M
|V
|O
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇭 Schweiz
|4
|4
|0
|0
|22–4
|12
|2
|🇫🇮 Finland
|3
|3
|0
|0
|13–4
|9
|3
|🇦🇹 Österrike
|4
|3
|0
|1
|12–14
|9
|4
|🇺🇸 USA
|4
|1
|1
|2
|12–13
|5
|5
|🇱🇻 Lettland
|3
|1
|0
|2
|5–7
|3
|6
|🇭🇺 Ungern
|2
|0
|0
|2
|3–8
|3
|7
|🇩🇪 Tyskland
|4
|0
|1
|3
|5–15
|1
|8
|🇬🇧 Storbritannien
|3
|0
|0
|3
|3–15
|0
Tabell Grupp B
|#
|Nation
|M
|V
|O
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇦 Kanada
|3
|3
|0
|0
|16–4
|9
|2
|🇨🇿 Tjeckien
|4
|3
|1
|0
|13–8
|10
|3
|🇸🇰 Slovakien
|3
|2
|1
|0
|11–6
|8
|4
|🇸🇪 Sverige
|4
|2
|0
|2
|18–11
|6
|5
|🇳🇴 Norge
|3
|2
|0
|1
|9–2
|6
|6
|🇸🇮 Slovenien
|4
|1
|1
|2
|7–17
|3
|7
|🇩🇰 Danmark
|3
|0
|0
|3
|4–15
|0
|8
|🇮🇹 Italien
|4
|0
|0
|4
|2–17
|0
Poängligan i hockey-VM 2026
Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects
I vilka arenor spelas hockey-VM?
- Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.
- Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.
När spelas VM-finalen i ishockey 2026?
VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.
