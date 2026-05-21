Hockey-VM på tv idag: Tuff kanadensisk utmaning för Norge

När Tre Kronor har spelledigt efter gårdagens 6–0-seger mot Slovenien riktas blickarna mot Norges möte med Kanada i Sveriges grupp B. Kan Norge, som imponerat så här långt, på något sätt skaka guldfavoriten med superstjärnorna Macklin Celebrini och Sidney Crosby i främsta ledet? Här är tv-tider, spelschema, resultat, tabeller och poängliga inför dagens matcher i VM-hockeyn.

Norges kapten Andreas Martinsen får stångas med Dylan Cozens och Kanada i dag. Foto: REUTERS/Eva Korinkova

Efter två raka 4–0-segrar mot Slovenien och Italien står Norge inför sin tuffaste uppgift i VM då man möter Kanada i eftermiddag.

I det norska VM-laget har flera av spelarna hemmahörande i Sverige utmärkt sig. Inte minst junioren Tinus Luc Koblar. 18-åringen, som väntas lämna Leksand för spel i Rögle, har svarat för tre poäng (2+1) på sina tre första VM-matcher och är med det delad etta i den interna poängligan med svensken Jacob Berglund och Djurgårdens Håvard Østrem Salsten. Mellan stolparna har tidigare SHL-målvakten Henrik Haukeland radat upp två raka nollor.

Kanada kommer in i matchen med tre raka segrar efter att ha besegrat Sverige (5–3) i premiären och därefter städat av Italien med 6–0 och Danmark med 5–1. Macklin Celebrini, Porter Martone och Sidney Crosby är poängbäst i laget med fem poäng vardera.

Det är nedsläpp i BCF Arena 16.20. Sändningen startar på Viaplay Sport tio minuter innan dess.

TV-tider Hockey-VM Torsdag 21 maj Start Match Kanal 16:10 🇫🇮 Finland – Lettland 🇱🇻 TV10 16:10 🇳🇴 Norge – Kanada 🇨🇦 Viaplay Sport 20:10 🇨🇭 Schweiz – Storbritannien 🇬🇧 V Sport Vinter 20:10 🇩🇰 Danmark – Slovakien 🇸🇰 TV10

Hur ser jag hockey-VM på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.

Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från Sveriges matcher i turneringen.

Vilka spelar för Norge i hockey-VM 2026?

Målvakter

Tobias Normann (Frölunda)

Henrik Haukeland

Mathias Arnkvæern

Backar

Johannes Johannesen

Victor Kopperstad (Mora)

Kristian Østby

Max Krogdahl (Skellefteå)

Adrian Saxrud-Danielsen

Christian Kåsastul

Sander Hurrod

Stian Solberg

Forwards

Mikkel Øby-Olsen (Färjestad)

Noah Steen

Petter Vesterheim (Malmö)

Eirik Østrem Salsten

Thomas Olsen

Håvard Østrem Salsten (Djurgården)

Emilio Pettersen (Djurgården)

Mikkel Eriksen (Färjestad)

Martin Rønnild

Jacob Berglund

Patrick Elvsveen

Andreas Martinsen

Markus Vikingstad

Tinus Luc Koblar (Leksand)

Eskild Bakke Olsen (Linköping)

Vilka spelar för Kanada i hockey-VM 2026?

Målvakter

Jet Greaves (CBJ)

Jack Ivankovic (NSH)

Cam Talbot (DET)

Backar

Evan Bouchard (EDM)

Dylan DeMelo (WPG)

Sam Dickinson (SJS)

Denton Mateychuk (CBJ)

Darnell Nurse (EDM)

Morgan Rielly (TOR)

Zach Whitecloud (CGY)

Parker Wotherspoon (PIT)

Forwards

Sidney Crosby (PIT)

Connor Brown (NJD)

Macklin Celebrini (SJS)

Dylan Cozens (OTT)

Emmitt Finnie (DET)

Dylan Holloway (STL)

Fraser Minten (BOS)

Ryan O’Reilly (NSH)

Mark Scheifele (WPG)

John Tavares (TOR)

Robert Thomas (STL)

Gabriel Vilardi (WPG)

Dawson Mercer (NJD)

Porter Martone (PHI)

Gårdagens resultat i hockey-VM

Tabell Grupp A

# Nation M V O F +/- P 1 🇨🇭 Schweiz 4 4 0 0 22–4 12 2 🇫🇮 Finland 3 3 0 0 13–4 9 3 🇦🇹 Österrike 4 3 0 1 12–14 9 4 🇺🇸 USA 4 1 1 2 12–13 5 5 🇱🇻 Lettland 3 1 0 2 5–7 3 6 🇭🇺 Ungern 2 0 0 2 3–8 3 7 🇩🇪 Tyskland 4 0 1 3 5–15 1 8 🇬🇧 Storbritannien 3 0 0 3 3–15 0

Tabell Grupp B

# Nation M V O F +/- P 1 🇨🇦 Kanada 3 3 0 0 16–4 9 2 🇨🇿 Tjeckien 4 3 1 0 13–8 10 3 🇸🇰 Slovakien 3 2 1 0 11–6 8 4 🇸🇪 Sverige 4 2 0 2 18–11 6 5 🇳🇴 Norge 3 2 0 1 9–2 6 6 🇸🇮 Slovenien 4 1 1 2 7–17 3 7 🇩🇰 Danmark 3 0 0 3 4–15 0 8 🇮🇹 Italien 4 0 0 4 2–17 0

Poängligan i hockey-VM 2026

Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects

Alla trupper i hockey-VM 2026

Grupp A (Zürich)

Grupp B (Fribourg)

I vilka arenor spelas hockey-VM?

Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.

Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.

När spelas VM-finalen i ishockey 2026?

VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.