USA kom ur tyska greppet – vann efter straffar

Seger för USA med 4–3 efter straffar

Ryan Leonard avgjorde för USA

Fjärde raka förlusten för Tyskland

USA vann med 4–3 (1–1, 1–2, 1–0, 0–0, 1–0) efter straffar hemma mot Tyskland i hockey-VM:s Grupp A.

Resultatet innebär att Tyskland nu har fyra förluster i rad.

Lettland nästa för USA

Moritz Seider gjorde 1–0 till Tyskland efter bara 1.00 efter förarbete från Frederik Tiffels och Joshua Samanski. USA kvitterade till 1–1 efter 14.33 när Isaac Howard hittade rätt efter förarbete av Alex Steeves.

Efter 5.06 i andra perioden gjorde USA 2–1 genom Max Sasson på pass av Isaac Howard och Ryan Ufko.

Marc Michaelis och Frederik Tiffels låg sen bakom vändningen till 2–3 för Tyskland.

14.13 in i tredje perioden fick Thomas Novak utdelning på pass av Declan Carlile och kvitterade.

USA vann straffläggningen efter att Ryan Leonard satt den avgörande straffen.

För tabellens utseende betyder det här att USA ligger på fjärde plats medan Tyskland har sjundeplatsen.

Nästa motstånd för USA är Lettland. Lagen möts lördag 23 maj 12.20. Tyskland tar sig an Ungern hemma fredag 22 maj 16.20.

USA–Tyskland 4–3 (1–1, 1–2, 1–0, 0–0, 1–0)

VM Grupp A herr

Första perioden: 0–1 (1.00) Moritz Seider (Frederik Tiffels, Joshua Samanski), 1–1 (14.33) Isaac Howard (Alex Steeves).

Andra perioden: 2–1 (25.06) Max Sasson (Isaac Howard, Ryan Ufko), 2–2 (29.53) Frederik Tiffels (Lukas Reichel, Leon Gawanke), 2–3 (32.42) Marc Michaelis (Alexander Ehl).

Tredje perioden: 3–3 (54.13) Thomas Novak (Declan Carlile).

Straffar: 4–3 (65.00) Ryan Leonard.

Utvisningar, USA: 1×2 min. Tyskland: 1×2 min.

Nästa match:

USA: Lettland, borta, 23 maj 12.20

Tyskland: Ungern, hemma, 22 maj 16.20