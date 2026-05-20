Galna VM-krossen – vinner med 9-0

Schweiz vann med 9–0 mot Österrike

Theo Rochette matchvinnare för Schweiz

Fjärde raka segern för Schweiz

Det blev seger för Schweiz på bortaplan mot Österrike i VM Grupp A herr, med 9–0 (4–0, 3–0, 2–0).

Resultatet betyder att andraplacerade Schweiz tog fjärde segern i följd och att Österrike samtidigt förlorade efter tre segrar i rad.

Schweiz vann därmed för femte matchen i rad mot just Österrike.

Storbritannien nästa för Schweiz

Schweiz stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4 på bara 8.10 i mitten av perioden.

I andra perioden var det Schweiz som dominerade och gick från 0–4 till 0–7 genom tre snabba mål i mitten av perioden av Nico Hischier, Calvin Thürkauf och Theo Rochette.

10.29 in i tredje perioden satte Damien Riat pucken återigen framspelad av Theo Rochette och Denis Malgin och ökade ledningen. Christoph Bertschy gjorde också 0–9 med assist av Calvin Thürkauf och Sven Jung efter 16.02. Det fastställde slutresultatet till 0–9.

Schweiz Sven Andrighetto hade tre assists, Timo Meier gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Theo Rochette stod för tre poäng, varav två mål.

Nästa motstånd för Österrike är Tyskland. Lagen möts lördag 23 maj 20.20. Schweiz tar sig an Storbritannien hemma torsdag 21 maj 20.20.

Österrike–Schweiz 0–9 (0–4, 0–3, 0–2)

VM Grupp A herr

Första perioden: 0–1 (5.11) Theo Rochette (Denis Malgin, Sven Andrighetto), 0–2 (9.20) Timo Meier (Dominik Egli), 0–3 (11.28) Nico Hischier (Timo Meier, Attilio Biasca), 0–4 (13.21) Damien Riat (Sven Andrighetto, Dean Kukan).

Andra perioden: 0–5 (29.42) Nico Hischier (Nino Niederreiter, Timo Meier), 0–6 (30.03) Calvin Thürkauf (Janis Jerome Moser), 0–7 (32.19) Theo Rochette (Sven Andrighetto, Christian Marti).

Tredje perioden: 0–8 (50.29) Damien Riat (Theo Rochette, Denis Malgin), 0–9 (56.02) Christoph Bertschy (Calvin Thürkauf, Sven Jung).

Utvisningar, Österrike: 4×2 min. Schweiz: 1×2 min.

Source: WC League Page @ Elite Prospects