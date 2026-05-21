”Skitsnack att Viggo Björck är för liten för NHL”

Viggo Björck må vara mindre än den typiske NHL-centern – men på isen spelar han utan rädsla. Nu hyllas supertalangen av både scouter och Sidney Crosby efter sitt genombrott i Tre Kronor, och allt fler är överens: snacket om att han skulle vara för liten för NHL är just bara skitsnack, skriver Steven Ellis.

Viggo Björck håller på att visa att belackarna har fel, menar Steven Ellis.

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Sverige brukar vara en given medaljkandidat i ishockey-VM. Även om Tre Kronor inte har tagit guld sedan 2018 har laget vunnit brons de två senaste åren, och med totalt 49 VM-medaljer är Sverige näst bäst genom tiderna efter Kanada.

Men årets upplaga av Tre Kronor är annorlunda. Av de 25 spelare som först togs ut till truppen hade svenskarna tillsammans spelat 292 VM-matcher – bara den 13:e mest rutinerade truppen i turneringen. Dessutom är laget betydligt yngre än tidigare år, med en snittålder på 27,52 år.

Längst fram i förstakedjan finns två av de största talangerna inför NHL-draften 2026: Ivar Stenberg och Viggo Björck. Medan Stenberg av många ses som den främsta utmanaren till Gavin McKenna om att gå etta totalt, riktas nu många blickar mot Björck.

Djurgårdstalangen har fått kämpa sig till sin plats i VM-laget. Men efter två mål under Euro Hockey Tour säkrade han en plats i den slutgiltiga truppen och blev därmed den första U18-spelaren någonsin att ta plats i Sveriges VM-lag. I turneringen har han redan stått för både mål och assist och spelat med ett självförtroende långt över sin ålder.

Viggo Björck hyllas av Sidney Crosby

Hans kanske största supporter? Sidney Crosby.

– Som yngre spelare i en sådan här turnering kan jag relatera till pressen. Det är inte lätt att vara ung på den här nivån, säger Crosby till SVT.

– Han är väldigt lugn, tävlingsinriktad och ser spelet otroligt bra. Han kanske inte är den största spelaren, men han har ett riktigt bra skott och spelar väldigt bestämt med pucken.

Viggo Björck på jakt efter Sidney Crosby i VM-premiären.

Björck är listad som 178 centimeter och 78 kilo – långt ifrån den storlek många NHL-klubbar traditionellt söker hos en center. Men det märks inte ute på isen. Han spelar helt utan rädsla och har redan vunnit närkamper mot betydligt större och tyngre motståndare som Ryan O’Reilly och David Tomasek.

– Han är inte rädd för någonting där ute. Han vinner varje puckduell. Han står alltid framför mål och hans spelsinne är galet bra också, sade lagkamraten Anton Frondell under JVM.

Under den gångna säsongen spelade Björck seniorhockey med Djurgårdens IF och noterades för 15 poäng på 42 matcher. Mot slutet av säsongen användes han dessutom som lagets förstacenter – som 17-åring.

Och den som tycker att poängproduktionen inte sticker ut bör känna till att övriga U18-spelare i SHL tillsammans gjorde fyra poäng under hela säsongen.

Går topp-10 i NHL-draften?

Björck var också en av Sveriges bästa spelare i JVM, där han hjälpte landet till ett efterlängtat guld. Nu ses han som ett potentiellt topp 10-val i NHL-draften 2026.

– Han är en av de mest mogna personer jag någonsin träffat, trots att han bara är 17 år, sade lagkamraten Victor Eklund tidigare under säsongen. Han spelar stort, moget och gör allt som krävs för att vinna.

Scouterna är särskilt imponerade av hur Björck kombinerar sitt spelsinne med sitt kompromisslösa sätt att tävla. Han tvekar aldrig i det fysiska spelet trots att han ofta är minst på isen.

– Han backar inte för någon. Faktum är att större spelare verkar vara rädda för honom, säger en scout.

Viggo Björck i tekning under VM.

Kan vara redo för NHL inom kort

Det har också uppskattats att Björck valde att stanna kvar och hjälpa Djurgården vinna U20-titeln istället för att lämna laget tidigt för U18-VM – en lojalitet som stoppade honom från att spela med Småkronorna. Där dominerade han slutspelet med åtta mål och 20 poäng på nio matcher.

Björck har ytterligare ett år kvar på sitt kontrakt i Sverige, men många tror att NHL väntar inom en snar framtid. Vissa klubbar anser redan att han skulle kunna kliva direkt in i en topp sex-roll tack vare sitt hockey-IQ och sin mogenhet.

Och en sak verkar allt fler överens om:

Skitsnacket om att Viggo Björck skulle vara för liten för NHL håller snabbt på att dö ut.

Source: Viggo Björck @ Elite Prospects