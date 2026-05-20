Jättematch av Damian Clara – nära skräll i VM

Seger för Tjeckien med 3–1 mot Italien

Jakub Flek matchvinnare för Tjeckien

Andra raka segern för Tjeckien

Italien var nära att skrälla mot Tjeckien och ledde länge med 1-0 innan Tjeckien vände och vann med 3-1.

Då stod Damian Clara, med ett förflutet i Brynäs och Färjestad, för en jättematch med hela 55 räddningar i sin VM-debut.

Tjeckien–Italien – mål för mål

Det blev seger för Tjeckien på hemmaplan mot Italien i VM Grupp B herr, med 3–1 (0–0, 0–1, 3–0).

Tjeckien vann därmed för femte matchen i rad mot just Italien.

Resultatet innebär att Italien nu har fyra förluster i rad.

Nick Saracino gjorde 1–0 för gästande Italien efter en knapp halvtimme efter förarbete från Mikael Frycklund.

Tjeckien vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i tredje perioden. Kubaliks 3–1-mål kom med 55 sekunder kvar av matchen.

När lagen möttes senast, 2019, slutade det med seger för Tjeckien med 8–0.

Tjeckien tar sig an Slovakien i nästa match borta lördag 23 maj 16.20. Italien möter Sverige borta fredag 22 maj 20.20.

Tjeckien–Italien 3–1 (0–0, 0–1, 3–0)

VM Grupp B herr

Andra perioden: 0–1 (29.20) Nick Saracino (Mikael Frycklund).

Tredje perioden: 1–1 (45.14) Marek Alscher (Jiri Tichacek, Matej Blumel), 2–1 (51.05) Jakub Flek (David Tomasek, Filip Hronek), 3–1 (59.05) Dominik Kubalik (David Tomasek).

Utvisningar, Tjeckien: 1×2 min. Italien: 4×2 min.

