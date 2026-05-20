Storseger för Tre Kronor – efter födelsedagsbarnets show

Tre Kronor studsar tillbaka med besked efter fadäsen mot Tjeckien.

Det blir en förkrossande 6-0-seger för Sverige mot Slovenien sedan födelsedagsbarnet Jacob de la Rose blivit tvåmålsskytt.

– Det är skitkul såklart och häftigt att få spela ett VM på ”hemmaplan”, säger 31-åringen till Viaplay.

Jacob de la Rose och Sverige fick fira under segern mot Slovenien. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

I måndags åkte Tre Kronor på sin andra förlust i årets Hockey-VM. Tjeckien vann med 4-3 vilket satte press på Sverige att vinna de kommande matcherna för att inte riskera att missa slutspel. Under onsdagskvällen studsade dock landslaget tillbaka mot Slovenien.

Slovenien hade tidigare skrällt genom att vinna mot Tjeckien och även ta poäng av Slovakien. Mot Tre Kronor var det dock aldrig något snack om saken. Sverige tog ledningen efter drygt tre och en halv minut när storstjärnan Lucas Raymond sköt in 1-0. Även om Sverige inte imponerade nämnvärt i den första perioden kunde de utöka till 2-0 mot slutet. Det var Jacob de la Rose, som fyller 31 år i dag, som klev fram och satte Sveriges andra mål. Centern spelar till vardags i Fribourg-Gottéron och publiken i Fribourg jublade stort när han ropades ut som målskytt.

– Det var kul att få hänga dit den. Det är skitkul såklart och häftigt att få spela ett VM på ”hemmaplan” eller vad man ska kalla det. Det är riktigt kul, säger de la Rose till Viaplay i pausen.

Dominant seger för Sverige när Jacob de la Rose fyller år

I den andra perioden dominerade sedan Sverige fullständigt. Målen haglade in och födelsedagsbarnet Jacob de la Rose gjorde först sitt andra mål i matchen för 3-0. Bara minuten senare kom även 4-0 då Robert Hägg blev målskytt. Anton Frondell var med och assisterade till Häggs mål och noterades alltså för poäng i sin VM-debut. I powerplay drygade Tre Kronor ut ledningen ytterligare när Lucas Raymond pricksköt in 5-0. Det är Raymonds fjärde mål – och sjunde poäng – på fyra matcher i årets VM.

Innan pausen gjorde Tre Kronor ännu ett mål sedan Mattias Ekholm sköt 6-0 och matchen var således redan avgjord inför den tredje perioden.

Sverige hade bra kontroll på tillställningen i tredje perioden och spelade lite på halvfart. Det gjorde att Slovenien fick komma i två frilägen där Arvid Söderblom fick kliva fram med räddningar för att hålla fast vid sin nolla. Det blev sedan inga fler mål i matchen utan Tre Kronor kunde vinna matchen med 6-0. Söderblom fick därmed hålla sin första VM-nolla. Efteråt utsågs Jacob de la Rose också till matchens lirare i Sverige.

Oliver Ekman Larsson noterades för tre assist i vinsten och han toppar nu den svenska poängligan tillsammans med Lucas Raymond. Båda har gjort sju poäng på fyra matcher så här långt och ligger strax bakom VM:s poängkung så här långt, Sven Andrighetto i Schweiz, som har gjort åtta poäng.

Sverige – Slovenien 6–0 (2-0,4-0,0-0)

Sverige: Lucas Raymond 2, Jacob de la Rose 2, Robert Hägg, Mattias Ekholm.

Slovenien: –

