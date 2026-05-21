Bernhardt kokar – agenten dementerar: ”Ingen dialog”

Att David Bernhardt skulle ha en dialog med AIK stämmer inte, det menar hans agent Martin Nilsson.

– Alla som försöker att sälja klick kan backa, säger agenten till Expressen.

David Bernhardt ryktas till AIK – dementerar uppgifterna. Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån

Under gårdagen, onsdag, kom det uppgifter från Hockeynews om att David Bernhardt och AIK fört en dialog. Samtidigt har Expressen tidigare rapporterat att Linköping överväger att göra sig av med 28-åringen.

Nu ryter Bernhardts agent Martin Nilsson ifrån och dementerar AIK-ryktet.

– Där finns ingen dialog, så alla som försöker att sälja klick kan backa, säger agenten till Expressen.

Agenten slår tillbaka: ”Han ska ingenstans”

28-åringen anslöt till Linköping inför säsongen 2025/2026 med ett signat treårskontrakt. Nu har ett år gått och enligt Bernhards agent kommer han inte att lämna klubben i förtid.

– Han ska ingenstans. Han har 24 månader kvar på sitt avtal och är helt inställd på LHC, säger Nilsson.

Att David Bernhardt skulle ha en dialog med AIK är spekulationer som fått honom att koka, det skriver Expressen.

Backen själv vill inte uttala sig om situationen och har därför hänvisat till sin agent.

