KLART: Niklas Eriksson tar över HV71

Det blir Niklas Eriksson som tar över HV71 efter Anton Blomqvist. SHL-klubben presenterar den nye tränaren på ett tvåårs-kontrakt.

– Det känns väldigt bra och inspirerande att komma hit till HV71, säger han på lagets sajt.

Tre år i rad har HV71 behövt spela sig kvar i SHL genom ett kval. Två av dessa under Anton Blomqvists ledning. Nu inleds till slut ett nytt kapitel efter att tränaren fått sparken.

Tidigare i veckan skrev Expressen att det mesta pekade på att Niklas Eriksson står i båset under 2026/27, och idag, torsdag, bekräftas det hela av SHL-klubben. 57-åringen kliver in efter åtta raka år i konkurrenten Örebro. Kontraktet med Jönköpingsklubben är skrivet över två år.

– Jag ska bidra med min personlighet och min filosofi som handlar mycket om att ha en bra grund att stå på och hela tiden göra bra saker i vardagen. Dessutom tycker jag att det är viktigt med ett utvecklingstänk, att vi ska bli lite bättre varje dag. Nu ska det bli kul att vara här i Jönköping och lära känna spelarna, men också alla som jobbar i klubben, säger Niklas Eriksson själv på lagets sajt.

Jagar assisterande tränare: ”Viktigt att Niklas får vara med”

Sedan tidigare står det klart att Nicklas Rahm blir kvar som assisterande tränare, medan Joel Gistedt fortsätter jobba med HV-målvakterna. Därmed saknas endast en till assisterande tränare till staben.

– Niklas har en tydlighet i sitt ledarskap och en plan för hur vi ska driva HV71 framåt som jag gillar. Han kommer vara noggrann med att sätta en struktur i vårt spel och borga för att vi ha en utvecklande kultur, säger Tf General Managern Johan Hult och fortsätter om den vakanta rollen.

– Vi hoppas kunna presentera det inom kort. Jag tycker det är viktigt att Niklas, som nu kommer in, får vara med i den processen, avslutar Johan Hult.