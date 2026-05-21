MoDo bekräftar – profilen är tillbaka

Efter två år i Tyskland är Erik Jinesjö Karlsson tillbaka i MoDo. Det bekräftar Henrik Gradin under torsdagens livesändning.

– Framförallt är det en spelare vi kan använda på otroligt många olika positioner, och det ser vi som värdefullt, säger sportchefen.

Erik Jinesjö Karlsson är klar för en återkomst i MoDo. Foto: Bildbyrån (montage).

”Hela Sverige är ett alternativ”, sa Erik Jinesjö Karlsson i en intervju med hockeysverige.se i mitten av april. Då hade han lämnat tyska Ravensburg ”på grund av familjeskäl”, och direkt började rykten florera om en återkomst i MoDo.

– Det finns såklart klubbar som står en lite närmare, säger lade den 31-årige centern till.

Nu, under torsdagens livesändning, bekräftar Ö-viksklubben att man värvat ”hem” Jinesjö Karlsson. Sportchef Henrik Gradin förklarar:

– Vi har haft en dialog med en spelare som har varit här tidigare. Det är en bra ambassadör för MoDo, men framförallt en viktig spelare både i omklädningsrummet och ute på isen. Det är att vi fått tillbaka Erik Jinesjö Karlsson. Det känns jättekul och jättespännande. Trots sin fula dialekt så har han ändå ett MoDo-hjärta, och det ska vi ta vara på, säger han med glimten i ögat.

”Hinken”: ”En bättre hockeyspelare idag”

Jinesjö Karlsson, från Lerum, kom till MoDo senast 2021. Då var han med på resan upp i SHL, men lämnade efter en tyngre utdelning i högstaligan, sitt tredje år.

I den tyska andraligan har den rutinerade pjäsen återfunnit sina poäng. För Ravensburg har han nämligen producerat 134 poäng över 120 matcher, varav 29 i slutspel.

– Jag skulle nästan vilja hävda att han är en bättre hockeyspelare idag, säger ”Hinken” efter fråga om var Jinesjö Karlsson står efter två år i Tyskland.

– Han är en smart spelare som tar den roll han får. Är det en offensiv roll där han får spela powerplay så gör han det väldigt bra. Får han en defensiv roll som han hade mycket när vi gick upp, så är han väldigt bra i det, att döda tid och PK. Du kan använda honom i alla delar, och det är få spelare som har den. Duktig skridskoåkare, tjatig i omklädningsrummet, men det hör till, fortsätter han.

14 forwards – med Milan Sundström

Med detta sitter MoDo på totalt nio forwards under kontrakt till 2026/27.

– Vi kommer nog inte ha fler än 14 forwards och då inkluderar jag Milan Sundström (junioren född 2009). Det känner vi, det blev inte bra i vintras när vi var 15, 16. Det blir för många på sidan som hänger läpp. Konkurrenssituationen är bra, men samtidigt har vi forwards nerifrån juniorerna, bland annat i Alfons Öberg och Malcom Gästrin som också vill in och spela. Vi tycker att djupet är otroligt bra, säger Gradin.

Source: Erik Jinesjö Karlsson @ Elite Prospects