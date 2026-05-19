Hockey-VM på tv idag: Nya mål att vänta från Norges svensk?

Spelledigt för Tre Kronor i hockey-VM. Då riktas fokus mot Norge som jagar sin andra raka vinst när man möter Italien. Kommer svenske veteranforwarden Jacob Berglund att briljera för vårt västra grannland igen? Här är tv-tider och förutsättningar inför dagens VM-matcher.

Jacob Berglund slog till med hattrick mot Slovenien – blir det nya mål i dag? Foto: Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP

Efter den inledande förlusten mot Tjeckien kom Norge tillbaka starkt i sin andra match och besegrade Slovenien med 4–0. I den matchen var det faktiskt en svensk som utmärkte sig. Malmösonen Jacob Berglund, som gör sitt andra VM med Norge, sköt tre av målen.

34-åringen gjorde landskamper med Tre Kronor under säsongen 2020/21, men har inte spelat i Sverige sedan 2013/14 då han tillhörde Troja-Ljungby i Hockeyallsvenskan.

Efter att ha spelat i Storhamar i Norge i drygt sex säsonger av sin karriär tog han i fjol klivet över till det norska landslaget. Under fjolårets turnering blev det fem poäng (2+3) på sju matcher. Efter rivstarten på den här turneringen tycks den rutinerade centern ha ännu fler poäng i sig.

Och kanske kommer det en drös till redan i dag. Norge går in i mötet med Italien som storfavoriter. Matchen startar 16.20 och sändningen startar tio minuter innan dess på Viaplay och V Vinter Sport.

TV-tider Hockey-VM Tisdag 19 maj Start Match Kanal 16:10 🇱🇻 Lettland – Österrike 🇦🇹 TV10 16:10 🇮🇹 Italien – Norge 🇳🇴 V Box / V Sport Vinter 20:10 🇭🇺 Ungern – Storbritannien 🇬🇧 TV10 20:10 🇸🇮 Slovenien – Slovakien 🇸🇰 Viaplay Sport

Hur ser jag hockey-VM på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.

Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från turneringen.

Vilka spelar för Norge i hockey-VM 2026?

Norge har inte mindre än elva spelare i sin VM-trupp som spelade sin hockey i Sverige den gångna säsongen. Däribland profiler som Frölundas målvakt Tobias Normann och Skellefteås guldback Max Krogdahl. Dessutom finns här talanger som Örebros Noah Steen (numera i Tampa Bay Lightnings organisation), Färjestads Mikkel Eriksen och Rögles Tinus Luc Koblar, tidigare i Leksand.

Målvakter

Tobias Normann (Frölunda)

Henrik Haukeland

Mathias Arnkvæern

Backar

Johannes Johannesen

Victor Kopperstad (Mora)

Kristian Østby

Max Krogdahl (Skellefteå)

Adrian Saxrud-Danielsen

Christian Kåsastul

Sander Hurrod

Stian Solberg

Forwards

Mikkel Øby-Olsen (Färjestad)

Noah Steen (Örebro)

Petter Vesterheim (Malmö)

Eirik Østrem Salsten

Thomas Olsen

Håvard Østrem Salsten (Djurgården)

Emilio Pettersen (Djurgården)

Mikkel Eriksen (Färjestad)

Martin Rønnild

Jacob Berglund

Patrick Elvsveen

Andreas Martinsen

Markus Vikingstad

Tinus Luc Koblar (Leksand)

Eskild Bakke Olsen (Linköping)

Tabeller hockey-VM 2026

Tabell Grupp A Scrolla i sidled för statistik → # Nation M V O F +/- P 1 🇫🇮 Finland 3 3 0 0 13–4 9 2 🇨🇭 Schweiz 3 3 0 0 13–4 9 3 🇦🇹 Österrike 2 2 0 0 9–4 6 4 🇺🇸 USA 3 1 0 2 8–10 3 5 🇱🇻 Lettland 2 1 0 1 4–4 3 6 🇩🇪 Tyskland 3 0 0 3 2–11 0 7 🇭🇺 Ungern 2 0 0 2 3–8 0 8 🇬🇧 Storbritannien 2 0 0 2 3–10 0

Tabell Grupp B Scrolla i sidled för statistik → # Nation M V O F +/- P 1 🇨🇦 Kanada 3 3 0 0 16–4 9 2 🇨🇿 Tjeckien 3 2 1 0 10–7 7 3 🇸🇰 Slovakien 2 2 0 0 6–2 6 4 🇳🇴 Norge 2 1 0 1 5–2 3 5 🇸🇪 Sverige 3 1 0 2 12–11 3 6 🇸🇮 Slovenien 2 1 0 1 3–6 2 7 🇩🇰 Danmark 3 0 0 3 4–15 0 8 🇮🇹 Italien 2 0 0 2 1–10 0

I vilka arenor spelas hockey-VM?

Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.

Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.

När spelas VM-finalen i ishockey 2026?

VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.