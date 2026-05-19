Hockey-VM på tv idag: Nya mål att vänta från Norges svensk?
Följ HockeySverige på
Google news
Spelledigt för Tre Kronor i hockey-VM. Då riktas fokus mot Norge som jagar sin andra raka vinst när man möter Italien. Kommer svenske veteranforwarden Jacob Berglund att briljera för vårt västra grannland igen? Här är tv-tider och förutsättningar inför dagens VM-matcher.
Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |
Efter den inledande förlusten mot Tjeckien kom Norge tillbaka starkt i sin andra match och besegrade Slovenien med 4–0. I den matchen var det faktiskt en svensk som utmärkte sig. Malmösonen Jacob Berglund, som gör sitt andra VM med Norge, sköt tre av målen.
34-åringen gjorde landskamper med Tre Kronor under säsongen 2020/21, men har inte spelat i Sverige sedan 2013/14 då han tillhörde Troja-Ljungby i Hockeyallsvenskan.
Efter att ha spelat i Storhamar i Norge i drygt sex säsonger av sin karriär tog han i fjol klivet över till det norska landslaget. Under fjolårets turnering blev det fem poäng (2+3) på sju matcher. Efter rivstarten på den här turneringen tycks den rutinerade centern ha ännu fler poäng i sig.
Och kanske kommer det en drös till redan i dag. Norge går in i mötet med Italien som storfavoriter. Matchen startar 16.20 och sändningen startar tio minuter innan dess på Viaplay och V Vinter Sport.
TV-tider Hockey-VMTisdag 19 maj
|Start
|Match
|Kanal
|16:10
|🇱🇻 Lettland – Österrike 🇦🇹
|TV10
|16:10
|🇮🇹 Italien – Norge 🇳🇴
|V Box / V Sport Vinter
|20:10
|🇭🇺 Ungern – Storbritannien 🇬🇧
|TV10
|20:10
|🇸🇮 Slovenien – Slovakien 🇸🇰
|Viaplay Sport
Hur ser jag hockey-VM på tv?
Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.
Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från turneringen.
Vilka spelar för Norge i hockey-VM 2026?
Norge har inte mindre än elva spelare i sin VM-trupp som spelade sin hockey i Sverige den gångna säsongen. Däribland profiler som Frölundas målvakt Tobias Normann och Skellefteås guldback Max Krogdahl. Dessutom finns här talanger som Örebros Noah Steen (numera i Tampa Bay Lightnings organisation), Färjestads Mikkel Eriksen och Rögles Tinus Luc Koblar, tidigare i Leksand.
Målvakter
Tobias Normann (Frölunda)
Henrik Haukeland
Mathias Arnkvæern
Backar
Johannes Johannesen
Victor Kopperstad (Mora)
Kristian Østby
Max Krogdahl (Skellefteå)
Adrian Saxrud-Danielsen
Christian Kåsastul
Sander Hurrod
Stian Solberg
Forwards
Mikkel Øby-Olsen (Färjestad)
Noah Steen (Örebro)
Petter Vesterheim (Malmö)
Eirik Østrem Salsten
Thomas Olsen
Håvard Østrem Salsten (Djurgården)
Emilio Pettersen (Djurgården)
Mikkel Eriksen (Färjestad)
Martin Rønnild
Jacob Berglund
Patrick Elvsveen
Andreas Martinsen
Markus Vikingstad
Tinus Luc Koblar (Leksand)
Eskild Bakke Olsen (Linköping)
Gårdagens resultat i hockey-VM
Tabeller hockey-VM 2026
|#
|Nation
|M
|V
|O
|F
|+/-
|P
|1
|🇫🇮 Finland
|3
|3
|0
|0
|13–4
|9
|2
|🇨🇭 Schweiz
|3
|3
|0
|0
|13–4
|9
|3
|🇦🇹 Österrike
|2
|2
|0
|0
|9–4
|6
|4
|🇺🇸 USA
|3
|1
|0
|2
|8–10
|3
|5
|🇱🇻 Lettland
|2
|1
|0
|1
|4–4
|3
|6
|🇩🇪 Tyskland
|3
|0
|0
|3
|2–11
|0
|7
|🇭🇺 Ungern
|2
|0
|0
|2
|3–8
|0
|8
|🇬🇧 Storbritannien
|2
|0
|0
|2
|3–10
|0
|#
|Nation
|M
|V
|O
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇦 Kanada
|3
|3
|0
|0
|16–4
|9
|2
|🇨🇿 Tjeckien
|3
|2
|1
|0
|10–7
|7
|3
|🇸🇰 Slovakien
|2
|2
|0
|0
|6–2
|6
|4
|🇳🇴 Norge
|2
|1
|0
|1
|5–2
|3
|5
|🇸🇪 Sverige
|3
|1
|0
|2
|12–11
|3
|6
|🇸🇮 Slovenien
|2
|1
|0
|1
|3–6
|2
|7
|🇩🇰 Danmark
|3
|0
|0
|3
|4–15
|0
|8
|🇮🇹 Italien
|2
|0
|0
|2
|1–10
|0
Alla trupper i hockey-VM 2026
Grupp A (Zürich)
- USA – Här är USA:s trupp
- Finland – Här är Finlands trupp.
- Schweiz – Här är Schweiz trupp.
- Tyskland – Här är Tysklands trupp.
- Österrike – Här är Österrikes trupp.
- Lettland – Här är Lettlands trupp.
- Ungern – Här är Ungerns trupp.
- Storbritannien – Här är Storbritanniens trupp.
Grupp B (Fribourg)
- Sverige – Här är Tre Kronors trupp.
- Kanada – Här är är Kanadas trupp.
- Tjeckien – Här är Tjeckiens trupp.
- Slovakien – Här är Slovakiens trupp
- Slovenien – Här är Sloveniens trupp.
- Danmark – Här är Danmarks trupp.
- Norge – Här är Norges trupp.
- Italien – Här är Italiens trupp.
Poängligan hockey-VM 2026
I vilka arenor spelas hockey-VM?
- Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.
- Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.
När spelas VM-finalen i ishockey 2026?
VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.
Den här artikeln handlar om: