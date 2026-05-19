Hall pekar ut: ”Det kommer vi lägga väldigt mycket tid på”

Endast nedflyttade Leksand var sämre i powerplay än Luleå 2025/26. Nu lyfter Dennis Hall detta när han pratar om sin spelidé som ny huvudtränare.

– Det är en extremt viktig del av spelet, och är ofta matchavgörande, säger han i SHL-klubbens egna kanaler.

Dennis Hall kommer att fokusera på powerplay-spelet i Luleå. Foto: Bildbyrån (montage).

Dennis Hall menar att ”det var lite smårörigt” när rykten om hans framtid började florera. Men nu, efter finalförlusten med Karlskoga, kan jobbet i Luleå till slut börja – i lugn och ro.

36-åringen, med stora skor att fylla efter Thomas ”Bulan” Berglund, intervjuades under tisdagen av sin ny klubb.

– En av anledningarna till att jag valde att tacka ja till det här jobbet är att Luleå står för mycket av det som jag själv står för rent hockeymässigt. Med det hårda arbetet som grund, att sätta en stabil defensiv, sen självklart ett offensivt spel på det. Men det är den prioritetsordningen egentligen, säger Hall om hur han vill spela.

– Samtidigt har vi hunnit komma med våra tankar och idéer och bollat ihop det där, och kommit bra överens på en gemensam väg, fortsätter han.

Just att ta kommandot med ett aggressivt försvarsspel, och att ”det ska vara rent ut sagt ett helvete att komma hit”, trycker Dennis Hall lite extra på.

– Den typen av approach hoppas jag att man efterhand känner att det, dels för publiken en rolig hockey att titta på, men också såklart ett vägvinnande sätt att spela, säger han i intervjun.

Hall: ”Det kommer vi lägga väldigt mycket tid på”

Det blir dock ett steg upp i nivå för Dennis Hall, och där är han snabb med att prata om att ta inspiration från sina kollegor som varit i SHL. En sådan är Pär Arlbrandt, ny assisterande tränare intill Hall.

Tillsammans har de en tuff nöt att knäcka. Vilket även lyfts när fans får ställa egna frågor. Under 2025/26-säsongen var nämligen nedflyttade Leksand det enda laget som var sämre i powerplay – över hela grundserien. Luleå landade på 17.99 procent efter 25 mål i spelformen. Året dessförinnan på 20.59 innan det lyfte till 31.25 när guldet säkrades i slutspelet.

– Det är en extremt viktig del av spelet, och är ofta matchavgörande. Det kommer vi att lägga väldigt mycket tid på. Både i träning och rent teoretiskt för att hitta vägar. Vi kommer vilja ha ett powerplay som innefattar ett attack-mindset, att vi ser till att komma till en snabb attack och vinner tillbaka pucken därifrån. Framförallt behöver grunden vara där, att vi inte ruvar på pucken utan vi försöker spela så snabbt vi klarar av, säger Dennis Hall.

