Finland fortsätter att vinna – krossade USA

Finland segrade – 6–2 mot USA

Finlands Lenni Hämeenaho tvåmålsskytt

Aatu Räty matchvinnare för Finland

Finland segrade mot USA i hockey-VM:s Grupp A herr, med 6–2 (3–1, 2–0, 1–1). Lenni Hämeenaho stod för två av målen.

Finland besegrade USA med 6–2 i hockey-VM.

Foto: Nico Ilic/freshfocus

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Lenni Hämeenaho gjorde två mål för Finland

Finland tog ledningen i första perioden genom Lenni Hämeenaho.

USA kvitterade till 1–1 genom Matt Coronato efter 7.44.

Finland gjorde dock två mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Patrik Puistola och Aatu Räty.

Efter 1.26 i andra perioden slog Lenni Hämeenaho till återigen på pass av Mikko Lehtonen och Janne Kuokkanen och gjorde 4–1. Saku Mäenalanen gjorde dessutom 5–1 efter 1.57 framspelad av Olli Määttä och Waltteri Merelä.

Ryan Leonard reducerade för USA efter 3.21 in i tredje perioden assisterad av Ryan Ufko och Justin Faulk. Mer än så blev det dock inte för USA. 6.33 in i tredje perioden nätade Finlands Anton Lundell framspelad av Ville Heinola och Aleksander Barkov och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Lenni Hämeenaho gjorde två mål för Finland och spelade dessutom fram till ett mål.

Senaste mötet lagen emellan, i maj i fjol, slutade med seger för USA med 5–2.

Finland tar sig an Lettland i nästa match borta torsdag 21 maj 16.20. USA möter Tyskland hemma onsdag 20 maj 20.20.

Finland–USA 6–2 (3–1, 2–0, 1–1)

VM Grupp A herr

Första perioden: 1–0 (6.06) Lenni Hämeenaho, 1–1 (7.44) Matt Coronato (Oliver Moore), 2–1 (8.45) Patrik Puistola (Lenni Hämeenaho, Olli Määttä), 3–1 (14.10) Aatu Räty (Mikko Lehtonen, Hannes Bjorninen).

Andra perioden: 4–1 (21.26) Lenni Hämeenaho (Mikko Lehtonen, Janne Kuokkanen), 5–1 (21.57) Saku Mäenalanen (Olli Määttä, Waltteri Merelä).

Tredje perioden: 5–2 (43.21) Ryan Leonard (Ryan Ufko, Justin Faulk), 6–2 (46.33) Anton Lundell (Ville Heinola, Aleksander Barkov).

Utvisningar, Finland: 3×2 min. USA: 5×2 min.

Nästa match:

Finland: Lettland 21 maj 16.20

USA: Tyskland 20 maj 20.20