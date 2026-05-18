Tre Kronor fick en mardrömsstart mot Tjeckien och förlorade sedan med 4-3.

Efter tre matcher ligger Sverige därmed utanför slutspelsplats i VM-gruppen.

– Det finns mycket att jobba på när det gäller försvarsspel, säger experten Peter Forsberg.

Tre Kronor förlorar igen i Hockey-VM. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Förlust mot Kanada. Vinst mot Danmark.

Så inledde Tre Kronor under de två första matcherna under VM i Schweiz. Under måndagskvällen väntade en tuffare uppgift igen när Tjeckien stod för motståndet. Det är en match som har beskrivits som en ”kamp om andraplatsen” bakom Kanada.

Tre Kronor blev utspelade av Tjeckien

Sverige fick däremot en mardrömsstart på matchen. Tjeckien var oerhört effektiva i sitt kontringsspel och skapade flera chanser mot svenska målvakten Magnus Hellberg. När tjeckerna fick etablerat spel i Sveriges zon för första gången, efter drygt tre minuter, kom också målet. Filip Hronek sköt ett skott som var på väg långt utanför men Matej Blumel stod på rätt ställe och styrde in 1-0 till Tjeckien.

– Det är ingen riktigt bra start av Sverige. Det är lite oroväckande att det är tredjekedjan som är inne på målet igen. De har varit lite kalla och har mycket minus, säger Peter Forsberg i Viaplays studio.

– Det är en tuff start för Sverige igen. In med (Anton) Frondell, säger Erik Granqvist.

Det var sedan väldigt öppet i det svenska försvarsspelet där Tjeckien spelade sig igenom flera gånger. Det borde också ha varit 2-0 för Tjeckien när pucken låg lös bredvid Magnus Hellberg men domaren blåste felaktigt av spelet innan Tjeckien slog in pucken i mål. Därav blev det inget mål och 1-0 stod sig.

2-0 skulle däremot komma för tjeckerna. När Tjeckien fick spela powerplay skickade Dominik Kubalik in deras andra mål. Bara 36 sekunder senare small det igen när Jakub Flek satte 3-0 för Tjeckien efter 13 minuters spel. I samma sekvens delade Jan Scotka ut en stygg crosschecking i halsen på Tre Kronor-backen Albert Johansson.

– Den där är inte snygg. Det borde vara mer än två minuter enligt mig, säger expertkommentatorn Mattias Norström.

Sverige får kontakt – efter matchstraffet

Jan Scotka fick matchstraff för crosscheckingen på Albert Johansson. Tre Kronor fick sedan chansen att spela powerplay i jakten på att komma tillbaka in i matchen.

– Det är en riktig kalldusch för Tre Kronor. Det är närmare 4-0 än 3-1, säger Norström.

– Det är en mardrömsstart med stora bokstäver för Sverige, säger Viaplays kommentator Niklas Holmgren.

– Det är lite katastrof, det hade kunnat vara 5-0 till Tjeckien, säger experten Peter Forsberg.

I powerplay-spelet kom sedan reduceringen när Joel Persson sköt 3-1-målet för att ge Sverige kontakt i matchen. Sverige lyckades sedan reducera ytterligare en gång när Simon Holmström skickade in 3-2 för Tre Kronors andra PP-mål. Trots mardrömsstarten gick Tre Kronor alltså in i periodpausen med bara ett ettmålsunderläge.

– Vi får inte riktigt stopp på deras kontringsspel. Sedan blir det en situation där vi ändå får tre minuter powerplay. Det var skönt att vi kunde äta oss in i matchen igen, säger Persson till Viaplay under pausen.

Andra förlusten för Tre Kronor i Hockey-VM

Tre Kronor inledde sedan andra perioden starkt men återigen släppte de till en kontring som Tjeckien utnyttjade. Magnus Hellberg räddade Tjeckiens chans men Simon Holmström kraschade sedan in i Hellberg som då förde pucken med sig över mållinjen, vilket bekräftades efter videogranskning. Tjeckien fick alltså 4-2 direkt under periodens första minuter. Tre Kronor fick sedan chansen i powerplay igen och lyckades då reducera. Igen. Den här gången var det lagkaptenen Oliver Ekman Larsson som blev målskytt.

Mot slutet av perioden trodde sedan Sverige att de hade kvitterat till 4-4 när Lucas Raymond sköt in pucken. Målet dömdes däremot bort sedan Jacob de la Rose hade varit inne i målgården och knuffat en tjeckisk back in i målvakten. Ett domslut som Tre Kronor var kritiska mot.

Under tredje perioden jagade sedan Tre Kronor efter en kvittering men lyckades inte få hål på den tjeckiske målvakten Josef Korenar. I stället kunde Tjeckien hålla undan för att vinna matchen med 4-3.

Sverige har inlett VM med två förluster på tre matcher vilket innebär att de för tillfället ligger utanför slutspelsplats. Härnäst väntar en match mot Slovenien på onsdag för Tre Kronor.

Sverige – Tjeckien 3–4 (2-3,1-1,0-0)

Sverige: Joel Persson, Simon Holmström, Oliver Ekman Larsson.

Tjeckien: Matej Blumel, Dominik Kubalik, Jakub Flek, Jiri Cernoch.

Source: WC League Page @ Elite Prospects