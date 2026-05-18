Roman Josi glänste – när Schweiz krossade Tyskland

Schweiz vann med 6–1 mot Tyskland

Schweiz Sven Andrighetto tvåmålsskytt

Tredje raka segern för Schweiz

Schweiz vann med 6–1 (0–0, 5–0, 1–1) mot Tyskland i hockey-VM:s grupp A. Kaptenen och backstjärnan Roman Josi utmärkte sig med tre poäng (1+2).

Roman Josi och Nico Hischier firar ett av Schweiz mål i storsegern mot Tyskland. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Schweiz spelade bäst i andra perioden. Laget vann perioden.

5.16 in i tredje perioden nätade Schweiz Sven Andrighetto återigen på pass av Denis Malgin och Pius Suter och ökade ledningen. 15.47 in i perioden fick Frederik Tiffels utdelning framspelad av Lukas Reichel och Joshua Samanski och reducerade. Men mer än så orkade Tyskland inte med.

Denis Malgin och Roman Josi gjorde båda ett mål och två assist för Schweiz.

För Tyskland gör resultatet att laget nu ligger på åttonde och sista plats i tabellen medan Schweiz är på andra plats.

Tyskland tar sig an USA i nästa match borta onsdag 20 maj 20.20. Schweiz möter samma dag 16.20 Österrike borta.

Tyskland–Schweiz 1–6 (0–0, 0–5, 1–1)

VM Grupp A herr

Andra perioden: 0–1 (25.56) Denis Malgin (Nico Hischier, Roman Josi), 0–2 (28.54) Sven Andrighetto (Denis Malgin, Timo Meier), 0–3 (29.29) Christoph Bertschy (Nino Niederreiter, Sven Jung), 0–4 (37.23) Nico Hischier (Timo Meier, Roman Josi), 0–5 (38.19) Roman Josi (Nino Niederreiter, Ken Jäger).

Tredje perioden: 0–6 (45.16) Sven Andrighetto (Denis Malgin, Pius Suter), 1–6 (55.47) Frederik Tiffels (Lukas Reichel, Joshua Samanski).

Utvisningar, Tyskland: 5×2 min. Schweiz: 4×2 min.

