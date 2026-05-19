Colorado Avalanche eller Vegas Golden Knights? Stanley Cup-mästarna 2022 mot mästarna 2023. Western Conference-finalen har alla ingredienser för att bli en episk batalj – om Vegas klarar av att matcha Colorados eldkraft. Mike Gould skärskådar och analyserar drabbningen mellan Gabriel Landeskog och landsmännen Rasmus Andersson och William Karlsson.

Gabriel Landeskog och Jack Eichel slåss om en finalplats när Colorado och Vegas drabbar samman. Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Fakta: Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights

Colorado Avalanche: Etta i Central Division, 121 poäng

* Slog ut Los Angeles Kings med 4–0 i matcher i första rundan

* Slog ut Minnesota Wild med 4–1 i matcher i andra rundan

Vegas Golden Knights: Etta i Pacific Division, 95 poäng

* Slog ut Utah Mammoth med 4–2 i matcher i första rundan

* Slog ut Anaheim Ducks med 4–2 i matcher i andra rundan

Spelschema: Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights

Svenska datum och tider anges

Match 1 – Colorado Avalanche vs Vegas Golden Knights– torsdag 21 maj kl. 02.00

Match 2 – Colorado Avalanche vs Vegas Golden Knights – lördag 23 maj kl. 02.00

Match 3 – Vegas Golden Knights vs Colorado Avalanche – måndag 25 maj kl. 02.00

Match 4 – Vegas Golden Knights vs Colorado Avalanche – onsdag 27 maj (tid ej fastställd)

Match 5 (vid behov) – Colorado Avalanche vs Vegas Golden Knights – fredag 29 maj kl. 02.00

Match 6 (vid behov) – Vegas Golden Knights vs Colorado Avalanche – söndag 31 maj kl. 02.00

Match 7 (vid behov) – Colorado Avalanche vs Vegas Golden Knights – tisdag 2 juni kl. 02.00

Svenskar i lagen

Colorado Avalanche

Gabriel Landeskog, fw

Vegas Golden Knights

Läget i lagen

Det är rätt häftigt att se vinnarna av Pacific Division och Central Division mötas i Western Conference-finalen. Det här är faktiskt första gången det händer sedan NHL införde sitt nuvarande fyrdivisionssystem säsongen 2013/14. Det är inget skämt. Inte ens under åren då Chicago Blackhawks och Los Angeles Kings kämpade om att dominera Western Conference vann båda sina respektive divisioner samma säsong.

Samtidigt vann Vegas Golden Knights egentligen bara Pacific Division eftersom någon var tvungen att göra det. De hade slutat fyra i Central Division, endast tre poäng före Utah Mammoth, som de slog ut i första rundan. Samtliga lag i Pacific Division tog färre poäng den här säsongen än fjolårets Calgary Flames, ett lag som missade slutspelet helt. Det var en av de svagaste kollektiva insatserna från en division med åtta lag som vi sett under den moderna divisionseran – och Vegas är nu det sista kvarvarande laget från Pacific.

Martin Necas och Nathan MacKinnon. Foto: Jeff Curry-Imagn Images

Det betyder dock inte att Golden Knights är några slagpåsar. De har i stort sett kontrollerat både Mammoth och Anaheim Ducks genom de två första rundorna av slutspelet, och – titta bort nu, Toronto-fans – det är framför allt Mitch Marner som drivit laget framåt. Den ofta kritiserade tidigare Maple Leafs-stjärnan leder NHL:s poängliga i slutspelet med mäktiga 18 poäng på 12 matcher och har gång på gång klivit fram i de största ögonblicken för Vegas. Mer om honom senare.

Samtidigt är Colorado Avalanche storfavoriter till Stanley Cup av en anledning. De gjorde processen kort med ett mycket bra Minnesota Wild i den andra rundan, där Brett Kulak avgjorde i förlängning i match fem i onsdags och skickade Avalanche till deras första Western Conference-final sedan 2022. Det här Colorado-laget har verkligen fått bidrag från hela truppen och blev ännu djupare – om det ens var möjligt – efter värvningarna av Nazem Kadri, Nicolas Roy och Kulak före trade deadline. Vegas behövde sex matcher för att slå både Utah och Anaheim i de två första rundorna. Colorado ligger bara en match över minimum hittills i slutspelet.

Inbördes möten

Colorado Avalanche: 2–0–1

Vegas Golden Knights: 1–1–1

Avalanche och Golden Knights har inte mötts i slutspelet sedan 2021, när båda lagen spelade i den tillfälliga “West Division”. Vegas vann den serien med 4–2 i matcher innan de senare förlorade Western Conference-finalen mot Montreal Canadiens. Det var ett märkligt år.

Under grundserien 2025/26 möttes Colorado och Vegas tre gånger, och bortalaget vann varje match. Avalanche vann med 4–2 i Vegas på Halloween innan de följde upp med en 6–5-seger efter straffar två dagar efter jul. Vegas vann sedan med 3–2 i Colorado den 11 april efter ett övertidsmål från Jack Eichel.

Fem bästa poängplockare

Colorado

Nathan MacKinnon, 13 poäng

Martin Necas, elva poäng

Gabriel Landeskog, åtta poäng

Devon Toews, åtta poäng

Artturi Lehkonen, sex poäng

Vegas

Mitch Marner, 18 poäng

Jack Eichel, 15 poäng

Pavel Dorofejev, 11 poäng

Brett Howden, tio poäng

Shea Theodore, nio poäng

Offensiv

Så, tillbaka till Mitch Marner. Efter en något ojämn första runda mot Utah Mammoth, där han gjorde tre av sina sju poäng i serien – och sina enda två mål – i den sjätte och avgörande matchen, var Marner lysande från början till slut mot Anaheim Ducks. Den 29-årige yttern stod för ett mål och en assist i match ett, gjorde hattrick och slutade på plus fyra i match tre, noterades för tre assist i match fyra och avslutade allt med det kanske mest elektriska målet i hela slutspelet hittills i match sex.

Marner fick ofta ta emot hård kritik för sina svaga slutspelsinsatser under tiden i Toronto Maple Leafs, men de senaste åren har han allt mer börjat kliva fram som en spelare för de stora ögonblicken. Han spelade fram till Connor McDavids turneringsavgörande mål i 4 Nations Face-Off, gjorde övertidsmålet mot Tjeckien som skickade Kanada till semifinal i vinter-OS tidigare i år och leder nu hela slutspelet i poäng. Inräknat tiden i Toronto har han 81 poäng på 82 slutspelsmatcher – även om sju av hans 20 slutspelsmål har kommit under hans första tolv matcher med Vegas.

Mellan Marner, Nathan MacKinnon, Brett Howden och Pavel Dorofejev finns fyra av NHL:s främsta målskyttar i slutspelet i den här serien. Dorofejev, som är så streakig en målskytt kan bli, leder med nio mål – tillsammans med endast två assist – och har gjort dem över fem matcher. Han har två matcher med ett mål, två matcher med två mål och ett hattrick i slutspelet. Howden har varit betydligt jämnare och gjort sina åtta mål utspridda över sju olika matcher.

Mitch Marner. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

På Colorados sida har MacKinnon varit fullständigt klinisk. Han gjorde exakt ett mål i varje match mot Minnesota Wild och står därmed på sju mål och 13 poäng på nio slutspelsmatcher. Han går in i Western Conference-finalen med en aktiv svit på sex raka matcher med mål.

Men bortsett från MacKinnon har Colorados offensiv inte varit riktigt lika explosiv som Vegas – främst eftersom den inte behövt vara det. Avalanche har skapat chanser i absolut toppklass, men – med undantag för match ett mot Minnesota – har de också kunnat mala ner sina motståndare utan att behöva ösa in mål.

Därför går Colorado in i tredje rundan med enormt momentum men också med flera spelare som fortfarande inte visat sitt allra bästa spel. Brock Nelson har tre poäng på nio matcher, precis som Valeri Nichushkin. Dessutom har Nazem Kadri, Martin Necas, Ross Colton, Brent Burns och Sam Malinski tillsammans endast gjort fem mål.

Det är nästan skrämmande att tänka på att det här Avalanche-laget fortfarande har mer att ge – men det har de. Deras bredd är dessutom oslagbar. 16 olika Colorado-spelare gjorde mål i andra rundan, vilket tangerade NHL-rekordet för flest målskyttar av ett lag i en och samma serie.

Defensiv

Av alla lag som fortfarande är kvar i slutspelet har Colorado Avalanche släppt till minst antal skott emot per 60 minuter i spel fem mot fem. Deras förstapar med Cale Makar och Devon Toews har återigen varit helt fenomenalt, där siffrorna för förväntade mål, målchanser och skott kraftigt lutat till Colorados fördel – nära eller över 60 procent – under deras byten.

Vid 41 års ålder spelar Brent Burns fortfarande stora minuter, även om det är långt ifrån tiden då han snittade över 26 minuter per match med San Jose Sharks. Nu ligger han snarare runt 18–19 minuter, men fortsätter ändå att driva spelet åt rätt håll.

Och så finns Brett Kulak, som i tysthet blivit en av NHL:s mest pålitliga och slutspelstestade backar under de senaste sex säsongerna. Minns du hur Vegas spelade mot Montreal Canadiens i Western Conference-finalen 2021? Kulak spelade i det Canadiens-laget. Efter att ha blivit tradad till Edmonton Oilers året därpå gick han sedan till Conference-final med Edmonton 2022, 2024 och 2025 och hjälpte laget till två Stanley Cup-finaler. Nu, efter att ha ingått i den tveksamma Tristan Jarry-traden i december förra året, har Kulak hittat till Colorado – och det var han som skickade Avalanche till Western Conference-finalen med sitt övertidsmål i onsdags.

Brett Kulak. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Colorado gav upp Sam Girard och ett framtida andraval för att få Kulak i februari. Vegas gjorde också sig av med en spelare från sitt senaste Stanley Cup-lag för att förstärka backsidan under säsongen, när de skickade Zach Whitecloud och flera framtida tillgångar till Calgary Flames för att få Rasmus Andersson. Den affären har inte fungerat lika bra för Vegas. Andersson rankas nära botten bland lagkamraterna i flera puckinnehavsstatistik under slutspelet. Den 29-årige svensken avslutade grundserien med 17 poäng på 33 matcher för Vegas men har endast tre poäng – samtliga assist – på 12 slutspelsmatcher.

Vegas har förändrat sin backsida ganska kraftigt sedan Stanley Cup-triumfen 2023, och det är rimligt att fråga sig om allt verkligen varit till det bättre. Även om de knappast kunde förutse att Alex Pietrangelo skulle kliva åt sidan av hälsoskäl har vissa av deras andra beslut gjort laget mindre, mjukare och generellt enklare att möta. Att byta ut Whitecloud och Nicolas Hague mot Andersson och Noah Hanifin kan ha gjort Golden Knights mer skickliga, men har de fortfarande samma defensiva styrka som tog dem förbi Edmonton Oilers, Dallas Stars och Florida Panthers för tre år sedan?

Målvaktsspel

För andra serien i rad spelade Carter Hart varje sekund för Vegas mot Anaheim. Medan han såg ganska skakig ut emellanåt i första rundan mot Utah var Hart betydligt bättre mot Ducks, där han gick 4–2 med 93,5 i räddningsprocent och 1,99 insläppta mål per match.

Intressant nog spelade han bäst när han fick flest skott emot. I alla fyra segrar gjorde han över 30 räddningar, medan han stannade under 30 i båda förlusterna. Vegas verkar inte ha några planer på att byta målvakt i det här läget av slutspelet, men de har fortfarande en nylig Stanley Cup-mästare i Adin Hill på bänken om Hart skulle få problem mot Colorado.

Carter Hart och Adin Hill. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Avalanche använde både Scott Wedgewood och MacKenzie Blackwood mot Minnesota. Den rutinerade Wedgewood har varit den bättre av de två större delen av säsongen och står på imponerande 7–1 med 91,4 i räddningsprocent och 2,21 insläppta mål per match i slutspelet.

Blackwood ersatte Wedgewood efter en tuff start i match tre och spelade sedan hela match fyra – en 5–2-seger för Avalanche där han endast fick 21 skott emot. Därefter återvände Wedgewood när Blackwood släppte in tre mål på 13 skott i match fem och stod sedan för ett starkt inhopp när Avalanche vände och vann i förlängning.

Skador

Det är svårt att sätta ihop en fullständig skadelista för något lag vid det här stadiet av slutspelet. Däremot vet vi att Colorado Avalanche-forwarden Artturi Lehkonen dras med någon form av skada, precis som backen Sam Malinski – båda missade match fem mot Minnesota Wild.

Vi fick också se Cale Makar snabbt åka ner till omklädningsrummet efter att ha tagit emot en till synes ganska oskyldig tackling från Wild-forwarden Mats Zuccarello.

Makar är dock typen som inte missar en match om inte armen bokstavligen ramlat av, så räkna inte med att han står över mot Vegas Golden Knights. Frågan är snarare om han kommer vara helt återställd.

Cale Makar. Foto: Ron Chenoy-Imagn Images

Vegas fick samtidigt klara sig utan Mark Stone under den senare delen av serien mot Anaheim Ducks. Jeremy Lauzon missade hela serien. Dessutom stod Brayden McNabb över match sex mot Anaheim, men det berodde på en matchs avstängning efter tacklingen på Ducks-forwarden Ryan Poehling i matchen innan. McNabb är tillbaka till match ett mot Colorado.

Mentala faktorer

Det finns väldigt få kopplingar mellan Vegas och Colorado på spelarsidan i den här serien. Den enda egentliga är Nicolas Roy, som vann Stanley Cup med Golden Knights 2023 innan han tradades till Toronto Maple Leafs förra sommaren som kompensation för rättigheterna till Mitch Marner som unrestricted free agent.

När det sedan stod klart att Toronto Maple Leafs skulle missa slutspelet med god marginal den här säsongen skickade dåvarande general managern Brad Treliving Roy till Avalanche i utbyte mot ett förstaval 2027 och ett femteval 2026.

Det här blir den första Western Conference-finalen någonsin för Golden Knights-tränaren John Tortorella, som tog över efter Bruce Cassidy med endast åtta matcher kvar av grundserien 2025/26. Tortorella har tidigare nått Eastern Conference-final med både Tampa Bay Lightning och New York Rangers och vann Stanley Cup med Tampa 2004, men det här är bara hans andra sejour i ett lag från Western Conference.

Den första? Det är svårt att glömma hans katastrofala enda säsong med Vancouver Canucks 2013/14, som bland annat gav oss den bästa hockeylåten under 2000-talet.

John Tortorella. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

X-faktor

Det här känns som serien där Martin Necas fullt ut cementerar sig som den värdiga efterträdaren till Mikko Rantanen i Colorado.

Necas kommer trots allt från en grundserie med 100 poäng, vilket sannolikt redan övertygat de flesta om att Avalanche vann den affären. Den 27-årige tjecken har dessutom 11 poäng på nio slutspelsmatcher för Colorado den här våren. Men bara ett av de poängen har varit mål, vilket är ett återkommande tema genom hans karriär. Räknat från tiden i Carolina Hurricanes har Necas endast gjort 13 mål – och 46 poäng – på 75 slutspelsmatcher.

Necas gjorde en mycket stark serie mot Minnesota och spelade fram till Kulaks matchvinnande övertidsmål. Nu är det dags att ta nästa steg.

Avalanche slog ut Wild tack vare sin bredd, men Golden Knights har också gott om djup i laget. Om Colorado ska ta sig tillbaka till Stanley Cup-finalen för första gången sedan 2022 behöver stjärnorna driva laget. En stor del av det ansvaret kommer ligga på Necas – och om han lever upp till förväntningarna kommer hans nya kontrakt med ett lönetaksträff på 11,5 miljoner dollar per säsong plötsligt att se ut som ett fynd.

Prognos

Vegas Golden Knights är ett bra lag. Men de är inte ett fantastiskt lag, och de slutade hela 26 poäng bakom Colorado Avalanche i Western Conference-tabellen den här säsongen.

Avalanche har Nathan MacKinnon, som har en mycket bra chans att vinna Hart Trophy som NHL:s mest värdefulla spelare. De har Cale Makar, som mycket väl kan vinna sin tredje Norris Trophy som ligans bästa back. De har en anmärkningsvärt djup forwardsuppsättning, en stabil backsida och två rutinerade målvakter med starka siffror. De hade varit favoriter i en slutspelsserie mot vilket lag som helst i NHL.

Vegas har visserligen Mitch Marner, Pavel Dorofejev och Brett Howden som producerar poäng i vansinnig takt, samtidigt som Jack Eichel serverar dem puckarna på löpande band med 14 assist på 12 matcher. De har dessutom en bra tränare i Tortorella, även om han ibland har en tendens att göra märkliga saker.

Vegas är det bästa Pacific Division har att erbjuda. Tyvärr hade inget lag från Pacific haft särskilt stor chans mot Colorado – och i år blir Golden Knights offret.

Avalanche vinner med 4–2 i matcher.