Axel Kumlin återvänder till Sverige – klar för Rögle
Följ HockeySverige på
Google news
Rögle BK förstärker på backsidan. Nu är klubben överens med Axel Kumlin.
– Stark, skidskoskicklig back som är duktig på att stänga ytor, säger Rögles sportchef Hampus Sjöström till lagsidan.
Det har tidigare spekulerats, av Expressen, att Axel Kumlin varit på väg hem till Sverige efter fem år i Nordamerika. Detta efter att rajt-backen slagit sig fram i collegeligan, NCAA, både i Miami och Notre Dame. Nu är det officiellt, 24-åringen är tillbaka på svensk mark och har valt nästa klubbadress.
Forwarden kommer att spela den kommande säsongen i Rögle.
– Stark, skidskoskicklig back som är duktig på att stänga ytor utan puck och använda sin skridskoåkning med att fylla på upp i banan när pucken är inom laget. Glad att få se Axel tillbaka i svensk hockey och att det sker i Bandyklubben, säger Rögles sportchef Hampus Sjöström till klubbens sajt.
Rögle hoppas Kumlin kan bli en bärande back
Under den gångna säsongen stod backen för 17 poäng (3+14) på 37 matcher i universitetslaget University of Notre Dame. Nu hoppas Rögle, enligt Expressens tidigare uppgifter, att Kumlin ska kunna bli en bärande spelare över tid.
Axel Kumlin valdes aldrig i NHL-draften, men har representerat Sverige i U16-, U17-, U18-, och U20-landslaget. Moderklubben är IFK Österåker, och vid TV-pucken 2017, där Kumlin var kapten, var det i Täby han spelade sig till en chans i Frölunda. Därifrån blev det SHL-debut 2019/20, innan flytten till Nordamerika och USHL 2021.
Kumlin har skrivit ett tvåårskontrakt med Rögle.
Source: Axel Kumlin @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: