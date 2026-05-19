Prenumerera

Logga in

Axel Kumlin återvänder till Sverige – klar för Rögle

Author image
Frida Bostedt
Praktikant
Author image
Simon Eld
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

Rögle BK förstärker på backsidan. Nu är klubben överens med Axel Kumlin.
– Stark, skidskoskicklig back som är duktig på att stänga ytor, säger Rögles sportchef Hampus Sjöström till lagsidan.

Axel Kumlin flyttar hem till Sverige för spel i Rögle. Foto: Bildbyrån (montage).

Det har tidigare spekulerats, av Expressen, att Axel Kumlin varit på väg hem till Sverige efter fem år i Nordamerika. Detta efter att rajt-backen slagit sig fram i collegeligan, NCAA, både i Miami och Notre Dame. Nu är det officiellt, 24-åringen är tillbaka på svensk mark och har valt nästa klubbadress.

Forwarden kommer att spela den kommande säsongen i Rögle.

– Stark, skidskoskicklig back som är duktig på att stänga ytor utan puck och använda sin skridskoåkning med att fylla på upp i banan när pucken är inom laget. Glad att få se Axel tillbaka i svensk hockey och att det sker i Bandyklubben, säger Rögles sportchef Hampus Sjöström till klubbens sajt.

Rögle hoppas Kumlin kan bli en bärande back

Under den gångna säsongen stod backen för 17 poäng (3+14) på 37 matcher i universitetslaget University of Notre Dame. Nu hoppas Rögle, enligt Expressens tidigare uppgifter, att Kumlin ska kunna bli en bärande spelare över tid.

Axel Kumlin valdes aldrig i NHL-draften, men har representerat Sverige i U16-, U17-, U18-, och U20-landslaget. Moderklubben är IFK Österåker, och vid TV-pucken 2017, där Kumlin var kapten, var det i Täby han spelade sig till en chans i Frölunda. Därifrån blev det SHL-debut 2019/20, innan flytten till Nordamerika och USHL 2021.

Kumlin har skrivit ett tvåårskontrakt med Rögle.

Source: Axel Kumlin @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen