Rögle BK förstärker på backsidan. Nu är klubben överens med Axel Kumlin.

Axel Kumlin flyttar hem till Sverige för spel i Rögle. Foto: Bildbyrån (montage).

Det har tidigare spekulerats, av Expressen, att Axel Kumlin varit på väg hem till Sverige efter fem år i Nordamerika. Detta efter att rajt-backen slagit sig fram i collegeligan, NCAA, både i Miami och Notre Dame. Nu är det officiellt, 24-åringen är tillbaka på svensk mark och har valt nästa klubbadress.

Forwarden kommer att spela den kommande säsongen i Rögle.

– Stark, skidskoskicklig back som är duktig på att stänga ytor utan puck och använda sin skridskoåkning med att fylla på upp i banan när pucken är inom laget. Glad att få se Axel tillbaka i svensk hockey och att det sker i Bandyklubben, säger Rögles sportchef Hampus Sjöström till klubbens sajt.

Rögle hoppas Kumlin kan bli en bärande back

Under den gångna säsongen stod backen för 17 poäng (3+14) på 37 matcher i universitetslaget University of Notre Dame. Nu hoppas Rögle, enligt Expressens tidigare uppgifter, att Kumlin ska kunna bli en bärande spelare över tid.

Axel Kumlin valdes aldrig i NHL-draften, men har representerat Sverige i U16-, U17-, U18-, och U20-landslaget. Moderklubben är IFK Österåker, och vid TV-pucken 2017, där Kumlin var kapten, var det i Täby han spelade sig till en chans i Frölunda. Därifrån blev det SHL-debut 2019/20, innan flytten till Nordamerika och USHL 2021.

Kumlin har skrivit ett tvåårskontrakt med Rögle.

