Kanada körde över Danmark i VM

Kanada vann med 5–1 mot Danmark

Gabriel Vilardi matchvinnare för Kanada

Tredje raka segern för Kanada

Det blev seger för Kanada mot Danmark i hockey-VM:s grupp B, med 5–1 (0–0, 0–0, 5–1). Detta i en match där Sidney Crosby hade fyra assist.

Sidney Crosby hade fyra assist mot Danmark.

Foto: Zamir Loshi/freshfocus

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Kanada–Danmark – mål för mål

Kanada hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.28 genom Porter Martone och gick upp till 3–0 innan Danmark svarade.

5–1 blev det till slut för Kanada.

Kanadas Sidney Crosby hade fyra assists.

När lagen senast möttes, i fjolårets VM-kvartsfinal, blev det seger för Danmark med 2–1.

Kanada tar sig an Norge i nästa match hemma torsdag 21 maj 16.20. Danmark möter samma dag 20.20 Slovakien hemma.

Kanada–Danmark 5–1 (0–0, 0–0, 5–1)

VM Grupp B her

Tredje perioden: 1–0 (40.28) Porter Martone (Sidney Crosby, Macklin Celebrini), 2–0 (43.02) Gabriel Vilardi (Robert Thomas), 3–0 (43.33) Denton Mateychuk (Sidney Crosby, Macklin Celebrini), 3–1 (50.12) Nick Olesen (Mikkel Aagaard), 4–1 (51.49) Ryan O’Reilly (Sidney Crosby, Porter Martone), 5–1 (59.31) Parker Wotherspoon (Sidney Crosby).

Utvisningar, Kanada: 1×2 min. Danmark: 2×2 min.

Nästa match:

Kanada: Norge 21 maj 16.20

Danmark: Slovakien 21 maj 20.20