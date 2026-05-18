Kanada körde över Danmark i VM
- Kanada vann med 5–1 mot Danmark
- Gabriel Vilardi matchvinnare för Kanada
- Tredje raka segern för Kanada
Det blev seger för Kanada mot Danmark i hockey-VM:s grupp B, med 5–1 (0–0, 0–0, 5–1). Detta i en match där Sidney Crosby hade fyra assist.
Kanada–Danmark – mål för mål
Kanada hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.28 genom Porter Martone och gick upp till 3–0 innan Danmark svarade.
5–1 blev det till slut för Kanada.
När lagen senast möttes, i fjolårets VM-kvartsfinal, blev det seger för Danmark med 2–1.
Kanada tar sig an Norge i nästa match hemma torsdag 21 maj 16.20. Danmark möter samma dag 20.20 Slovakien hemma.
VM Grupp B
Tredje perioden: 1–0 (40.28) Porter Martone (Sidney Crosby, Macklin Celebrini), 2–0 (43.02) Gabriel Vilardi (Robert Thomas), 3–0 (43.33) Denton Mateychuk (Sidney Crosby, Macklin Celebrini), 3–1 (50.12) Nick Olesen (Mikkel Aagaard), 4–1 (51.49) Ryan O’Reilly (Sidney Crosby, Porter Martone), 5–1 (59.31) Parker Wotherspoon (Sidney Crosby).
Utvisningar, Kanada: 1×2 min. Danmark: 2×2 min.
Kanada: Norge 21 maj 16.20
Danmark: Slovakien 21 maj 20.20
