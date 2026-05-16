Hockey-VM på tv idag: Premiär för Norges spännande lag
Lördagen bjuder på inte mindre än sex matcher i hockey-VM efter gårdagens premiär. Bland annat kliver Norge in i turneringen med en lurig match mot Slovakien i Sveriges grupp B. I samma grupp jagar Kanada ännu en vinst när man ställs mot Italien medan Finland ställs mot Ungern i grupp A. Här är din guide för dagen med tv-tider, tabeller och poängliga.
Hockey-VM 2026 är officiellt i gång.
Under fredagen spelades fyra matcher, där vi bland annat fick se Sverige förlora mot Kanada med 3–5 i Fribourg. Nu väntar en spelledig dag för Tre Kronor innan de möter Danmark under söndagseftermiddagen.
Dagens utvalda matcher i hockey-VM 2026
Slovakien – Norge (kl. 12:20)
I stället bjuder lördagen på en första bekantskap med Norges spännande lag. De har kommit till Schweiz med flera bekantingar från den svenska ligahockeyn, inte minst Frölundas NHL-ryktade målvakt Tobias Normann samt juniorerna och VM-debutanterna Tinus Luc Koblar (Rögle) och Mikkel Eriksen (Färjestad). Inte mindre än 18 av spelarna i laget spelar eller har spelat i SHL eller Hockeyallsvenskan, däribland den tidigare svenske landslagsmannen Jacob Berglund som nu gör sin andra VM-turnering med Norge. I premiären ställs norrmännen mot Slovakien som bland annat har Skellefteås forward Oliver Okuliar i laget.
Italien – Kanada (kl. 16:20)
Kanada går också vidare i turneringen med en på pappret enkel uppgift i form av Italien. Italienarna, med svenske Mikael Frycklund i laget, kämpade tappert under hemma-OS i Milano tidigare i år men kunde inte ta sig förbi sin åttondelsfinalen mot Schweiz (0–3). Noterbart är att Italien inte har med Brynäs målvakt Damien Clara i truppen. Nu återstår det att se om Italiens andra meriterade målvakt, Davide Fadani, kan hålla siffrorna nere mot Crosby, Celebrini, Tavares och de andra kanadensiska stjärnorna.
Ungern – Finland (kl. 16:20)
För Finland väntar också en på förhand enklare match då Ungern står för motståndet i deras andra VM-match. Finländarna tog en övertygande 3–1-seger mot Tyskland i premiären och fick offensiva bidrag från nyckelspelare som Anton Lundell, Aleksander Barkov och Jesse Puljujärvi. I Ungern återfinns bland annat tidigare SHL-spelare som Janos Harí och Vilmos Gallo liksom andra profiler med ett förflutet i Sverige som Adam Vay (Västervik), Zétény Hadobás (Västerås/Visby-Roma), Istvan Bartalis (Troja-Ljungby/Vita Hästen) samt Marton Nemes (Mora).
Gårdagens resultat i hockey-VM 2026
Grupp A
Grupp B
Tabeller hockey-VM 2026
|#
|Nation
|M
|V
|O
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇭 Schweiz
|1
|1
|0
|0
|3–1
|3
|2
|🇫🇮 Finland
|1
|1
|0
|0
|3–1
|3
|3
|🇦🇹 Österrike
|0
|0
|0
|0
|0–0
|0
|4
|🇱🇻 Lettland
|0
|0
|0
|0
|0–0
|0
|5
|🇭🇺 Ungern
|0
|0
|0
|0
|0–0
|0
|6
|🇬🇧 Storbritannien
|0
|0
|0
|0
|0–0
|0
|7
|🇺🇸 USA
|1
|0
|0
|1
|1–3
|0
|8
|🇩🇪 Tyskland
|1
|0
|0
|1
|1–3
|0
|#
|Nation
|M
|V
|O
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇿 Tjeckien
|1
|1
|0
|0
|4–1
|3
|2
|🇨🇦 Kanada
|1
|1
|0
|0
|5–3
|3
|3
|🇸🇰 Slovakien
|0
|0
|0
|0
|0–0
|0
|4
|🇸🇮 Slovenien
|0
|0
|0
|0
|0–0
|0
|5
|🇳🇴 Norge
|0
|0
|0
|0
|0–0
|0
|6
|🇮🇹 Italien
|0
|0
|0
|0
|0–0
|0
|7
|🇸🇪 Sverige
|1
|0
|0
|1
|3–5
|0
|8
|🇩🇰 Danmark
|1
|0
|0
|1
|1–4
|0
Hur ser jag hockey-VM på tv?
Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.
TV-tider Hockey-VMLördag 16 maj
|Start
|Match
|Kanal
|12:10
|🇦🇹 Österrike – Storbritannien 🇬🇧
|V Sport Vinter / Viaplay
|12:10
|🇸🇰 Slovakien – Norge 🇳🇴
|TV10 / Viaplay
|16:10
|🇭🇺 Ungern – Finland 🇫🇮
|TV10 / Viaplay
|16:10
|🇮🇹 Italien – Kanada 🇨🇦
|V Sport Vinter / Viaplay
|20:10
|🇨🇭 Schweiz – Lettland 🇱🇻
|TV10 / Viaplay
|20:10
|🇸🇮 Slovenien – Tjeckien 🇨🇿
|Viaplay Sport
Poängligan i hockey-VM 2026
Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects
I vilka arenor spelas hockey-VM?
- Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.
- Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.
När spelas VM-finalen i ishockey 2026?
VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.
