Hockey-VM på tv idag: Premiär för Norges spännande lag

Lördagen bjuder på inte mindre än sex matcher i hockey-VM efter gårdagens premiär. Bland annat kliver Norge in i turneringen med en lurig match mot Slovakien i Sveriges grupp B. I samma grupp jagar Kanada ännu en vinst när man ställs mot Italien medan Finland ställs mot Ungern i grupp A. Här är din guide för dagen med tv-tider, tabeller och poängliga.

Tinus Luc Koblar kliver in i hockey-VM med Norge i dag.

Hockey-VM 2026 är officiellt i gång.

Under fredagen spelades fyra matcher, där vi bland annat fick se Sverige förlora mot Kanada med 3–5 i Fribourg. Nu väntar en spelledig dag för Tre Kronor innan de möter Danmark under söndagseftermiddagen.

Dagens utvalda matcher i hockey-VM 2026

Slovakien – Norge (kl. 12:20)

I stället bjuder lördagen på en första bekantskap med Norges spännande lag. De har kommit till Schweiz med flera bekantingar från den svenska ligahockeyn, inte minst Frölundas NHL-ryktade målvakt Tobias Normann samt juniorerna och VM-debutanterna Tinus Luc Koblar (Rögle) och Mikkel Eriksen (Färjestad). Inte mindre än 18 av spelarna i laget spelar eller har spelat i SHL eller Hockeyallsvenskan, däribland den tidigare svenske landslagsmannen Jacob Berglund som nu gör sin andra VM-turnering med Norge. I premiären ställs norrmännen mot Slovakien som bland annat har Skellefteås forward Oliver Okuliar i laget.

Italien – Kanada (kl. 16:20)

Kanada går också vidare i turneringen med en på pappret enkel uppgift i form av Italien. Italienarna, med svenske Mikael Frycklund i laget, kämpade tappert under hemma-OS i Milano tidigare i år men kunde inte ta sig förbi sin åttondelsfinalen mot Schweiz (0–3). Noterbart är att Italien inte har med Brynäs målvakt Damien Clara i truppen. Nu återstår det att se om Italiens andra meriterade målvakt, Davide Fadani, kan hålla siffrorna nere mot Crosby, Celebrini, Tavares och de andra kanadensiska stjärnorna.

Ungern – Finland (kl. 16:20)

För Finland väntar också en på förhand enklare match då Ungern står för motståndet i deras andra VM-match. Finländarna tog en övertygande 3–1-seger mot Tyskland i premiären och fick offensiva bidrag från nyckelspelare som Anton Lundell, Aleksander Barkov och Jesse Puljujärvi. I Ungern återfinns bland annat tidigare SHL-spelare som Janos Harí och Vilmos Gallo liksom andra profiler med ett förflutet i Sverige som Adam Vay (Västervik), Zétény Hadobás (Västerås/Visby-Roma), Istvan Bartalis (Troja-Ljungby/Vita Hästen) samt Marton Nemes (Mora).

Gårdagens resultat i hockey-VM 2026

Grupp A

Grupp B

Tabeller hockey-VM 2026

Tabell Grupp A Scrolla i sidled för statistik → # Nation M V O F +/- P 1 🇨🇭 Schweiz 1 1 0 0 3–1 3 2 🇫🇮 Finland 1 1 0 0 3–1 3 3 🇦🇹 Österrike 0 0 0 0 0–0 0 4 🇱🇻 Lettland 0 0 0 0 0–0 0 5 🇭🇺 Ungern 0 0 0 0 0–0 0 6 🇬🇧 Storbritannien 0 0 0 0 0–0 0 7 🇺🇸 USA 1 0 0 1 1–3 0 8 🇩🇪 Tyskland 1 0 0 1 1–3 0

Tabell Grupp B Scrolla i sidled för statistik → # Nation M V O F +/- P 1 🇨🇿 Tjeckien 1 1 0 0 4–1 3 2 🇨🇦 Kanada 1 1 0 0 5–3 3 3 🇸🇰 Slovakien 0 0 0 0 0–0 0 4 🇸🇮 Slovenien 0 0 0 0 0–0 0 5 🇳🇴 Norge 0 0 0 0 0–0 0 6 🇮🇹 Italien 0 0 0 0 0–0 0 7 🇸🇪 Sverige 1 0 0 1 3–5 0 8 🇩🇰 Danmark 1 0 0 1 1–4 0

Hur ser jag hockey-VM på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.

TV-tider Hockey-VM Lördag 16 maj Start Match Kanal 12:10 🇦🇹 Österrike – Storbritannien 🇬🇧 V Sport Vinter / Viaplay 12:10 🇸🇰 Slovakien – Norge 🇳🇴 TV10 / Viaplay 16:10 🇭🇺 Ungern – Finland 🇫🇮 TV10 / Viaplay 16:10 🇮🇹 Italien – Kanada 🇨🇦 V Sport Vinter / Viaplay 20:10 🇨🇭 Schweiz – Lettland 🇱🇻 TV10 / Viaplay 20:10 🇸🇮 Slovenien – Tjeckien 🇨🇿 Viaplay Sport

Poängligan i hockey-VM 2026

Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects

I vilka arenor spelas hockey-VM?

Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.

Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.

När spelas VM-finalen i ishockey 2026?

VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.