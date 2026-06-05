Linus Söderström har opererats igen. Stjärnmålvakten spelade bara 13 matcher den här säsongen till följd av ett liknande ingrepp förra hösten.

— Det här är inte en omoperation utan ett planerat ingrepp, säger lagläkare Karin Granberg i ett pressmeddelande.

Linus Söderström jublar efter final fem i SHL mellan Skellefteå och Rögle den 2 maj 2026 i Skellefteå.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Skellefteå fick klara sig utan Linus Söderström under stora delar av säsongen. Målvakten kom däremot tillbaka i lagom tid till slutspelet under våren och var där en bärande faktor till guldet. Det blev fem seriematcher innan han stod åtta matcher i slutspelet. Där Skellefteå valde att dela på målvaktssysslan mellan honom och Strauss Mann.

29-åringen anses vara en av SHL:s bästa målvakter.

Med tre SM-guld har han också skördat stora framgångar under sin karriär. Säsongen 22/23 vann han också ”Honken Trophy” som går till SHL:s bästa målvakt. Dessutom tog han hem Stefan Liv Memorial Trophy våren 2024 efter ett magiskt slutspel.

Linus Söderström har opererats

Nu får Skellefteå däremot klara sig utan stjärnan i början av nästa säsong.

— Genom att göra ingreppet direkt efter säsongen slut får Linus de bästa förutsättningarna att komma tillbaka så snabbt och starkt som möjligt. Rehabiliteringen är redan påbörjad och prognosen är god utifrån erfarenheterna från det tidigare ingreppet. Vi beräknar att han är tillbaka efter omkring fyra månader, säger Karin Granberg.

Linus Söderström har kontrakt med Skellefteå fram till 2027.

Source: Linus Söderström @ Elite Prospects