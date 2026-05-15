Förlorar finalreprisen – utan storstjärnan

Schweiz får revansch efter förlusten i VM-finalen förra året.

De vinner med 3-1 i premiären mot USA – som kom till spel utan storstjärnan Matthew Tkachuk.

Matthew Tkachuk saknades i en stökig VM-premiär mellan USA och Schweiz. Foto: Bildbyrån

För ett år sedan möttes USA och Schweiz i en VM-final i Stockholm. Den matchen vann USA med 1-0 efter förlängning sedan Tage Thompson avgjort för amerikanerna.

I kväll möttes Schweiz och USA igen i Zürich, den här gången i en VM-premiär. USA kom däremot till spel utan sin största stjärna. Matthew Tkachuk saknas nämligen i laget och har ännu inte blivit registrerad i USA:s trupp. Enligt uppgifter väntas Tkachuk ansluta till laget i mitten av nästa vecka, men han missar då båda toppmatcherna i gruppspelet mot Schweiz och Finland.

Utan Tkachuk i laget fick USA också en tuff start på VM-turneringen. Värdnationen Schweiz fick i stället en drömstart när Pius Suter satte 1-0 redan efter drygt två minuters spel. Senare i perioden kunde schweizarna också utöka till 2-0. Sven Andrighetto lade in pucken mot mål och Toronto-målvakten Joseph Woll stod för ett svagt ingripande och släppte in pucken mellan sina benskydd. Schweiz var också det spelförande laget under första perioden och var rättvist i ledning.

Schweiz får revansch mot USA i VM-premiären

Andra perioden blev sedan händelsefattig innan matchen hettade till igen i den tredje.

Lite från ingenstans fick USA då en reducering genom Alex Steeves vilket gjorde match av det hela. USA lyfte upp sitt spel efter målet och skapade flera chanser i jakten på en kvittering. Schweiz rutinerade toppmålvakt Leonardo Genoni stod dock pall med flera fina räddningar för att se till att ledningen höll sig. Det gjorde också att hemmanationen kunde stänga matchen.

Med bara 3:39 minuter kvar att spela kunde SHL-bekantingen Ken Jäger styra in 3-1 till Schweiz vilket fick arenan i Zürich att explodera. Schweiz höll sedan också emot under slutet av matchen för att vinna matchen med 3-1. Efteråt prisades Leonardo Genoni som matchens lirare, till publikens stora jubel.

USA – Schweiz 1–3 (0-2,0-0,1-1)

USA: Alex Steeves.

Schweiz: Pius Suter, Sven Andrighetto, Ken Jäger.

Source: WC League Page @ Elite Prospects