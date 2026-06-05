Får sparken inför hemma-VM – efter fiaskot

För andra året i rad missade Harold Kreis Tyskland slutspel i hockey-VM. Nu får förbundskaptenen sparken – ett år innan VM på hemmaplan.

Harold Kreis får sparken av Tyskland.

Foto: REUTERS/Denis Balibouse.

Första säsongen som förbundskapten tog Harold Kreis Tyskland till en finalplats. Det blev då ett silver och sedan dess har det gått tyngre. Efter ett uttåg i kvartsfinalen har de nu två raka missade slutspel i VM-sammanhang. Även i OS blev det förlust i kvartsfinalen. Nästa år storsatsar nationen inför VM på hemmaplan. Då väljer de också att kicka 67-åringen.

Han hade kontrakt även över nästa världsmästerskap. Men nu står det klart att han inte kommer att leda landet då.

— Vi har kommit fram till detta beslut efter en intensiv analys och presenterat vårt resultat för DEB:s styrelse, som delade vår uppfattning. Samarbetsrelationen med Harold präglades alltid av förtroende, öppenhet och ömsesidig respekt – även på det personliga planet var den enastående under hela perioden. Därför har detta beslut inte varit lätt för oss. Samtidigt ser vi att utvecklingen för herrlandslaget har stagnerat på sistone, och denna övergripande sportsliga bedömning har ytterst lett fram till vårt beslut, säger Christian Künast, sportchef på de tyska ishockeyförbundet.

Harold Kreis har tidigare varit huvudtränare för EV Zug i Schweiz och hade under många år även huvudansvaret över Düsseldorf. Tidigare har han även varit assisterande förbundskapten för det tyska landslaget.