Finland får en fin start på VM i Schweiz.

Det blir en 3-1-vinst premiären mot Tyskland för de finska lejonen.

Jesse Puljujärvi och hans Finland inleder VM med seger. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Parallellt med Tre Kronors VM-premiär mot Kanada har Finland också klivit in i mästerskapet. Vårt östra grannland ställdes mot Tyskland i fredagens premiär. Det blev inte samma målfyrverkeri i Zürich som det blev i Sveriges match, utan i stället blev det en mer målsnål tillställning.

Finland tog ledningen när de fick spela powerplay i den första perioden. Det var lagets offensiva NHL-stjärnor som klev fram och såg till att Finland kunde sätta 1-0. Aleksander Barkov och Teuvo Teräväinen spelade fram till Anton Lundell som sköt in ledningsmålet. 1-0 kom sedan att stå sig väldigt länge trots att Finland drog på sig flera utvisningar och Tyskland fick ett flertal chanser i powerplay.

I början av den tredje perioden fick sedan Finland chansen i powerplay igen och då kom även 2-0. Den här gången var det Jesse Puljujärvi som blev målskytt medan Anton Lundell och Teuvo Teräväinen stod för assisten. Tyskland vägrade däremot att ge sig utan lyckades reducera till 2-1 genom den tidigare Skellefteå-forwarden Stefan Loibl. Närmare än så kom däremot inte Tyskland.

Finland vinner VM-premiären mot Tyskland

Tyskarna skapade ett antal chanser och var också nära att kvittera men den finske målvakten Justus Annunen stod pall. I stället kunde Finland punktera matchen när Aatu Räty satte 3-1, assisterad av Jesse Puljujärvi och Saku Mäenalanen. 3-1 stod sig också resten av matchen och Finland inleder VM med seger.

Anton Lundell och Jesse Puljujärvi stod för 1+1 i vinsten medan Teuvo Teräväinen noterades för två assist. Efteråt utsågs Lundell som matchens lirare i Finland medan målvakten Philipp Grubauer blev matchens lirare i Tyskland sedan han räddat 23 av 24 skott.

Finland – Tyskland 3–1 (1-0,0-0,2-1)

Finland: Anton Lundell, Jesse Puljujärvi, Aatu Räty.

Tyskland: Stefan Loibl.

Source: Finland @ Elite Prospects