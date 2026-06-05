Torontos scout: Vi har inte bestämt vem som blir draftetta

Toronto Maple Leafs har som bekant förstavalet i NHL-draften 2026. Gavin McKenna är den alla tror kommer väljas – men än är inget beslut taget från organisationen.

— Det är inte hugget i sten. Vi kommer att diskutera det, säger deras scout Mark Leach i podcasten ”NHL Draft Class.”

Ivar Stenberg eller Gavin McKenna? Toronto kommer suga på beslutet kring förstavalet.

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Gavin McKenna eller Ivar Stenberg?

Det är en fråga som kommer leva ända fram till den 26 juni när Toronto presenterar vem som blir årets draftetta. Kanadensaren är storfavorit även om Stenberg nämns som en seriös utmanare. Under delar av säsongen var svensken också etta på flera rankingar. Nu när det har blivit dags för årets combine har McKenna återigen seglat upp som den troligaste kandidaten.

Samtidigt är det ett par veckor kvar till att valet ska tas.

Och än är inget beslut taget. Toronto kommer att bearbeta frågan och vända på alla stenar under tiden fram till draften. Bland annat har nya general managern John Chayka åkt till Whitehorse för att träffa McKenna. Samtidigt som Maple Leafs med allra största sannolikhet kommer att intervjua Stenberg under combinen.

— Det är inte hugget i sten. Vi kommer att diskutera det. Efter den här veckan kommer vi att gå igenom frågan igen, säger Mark Leach i ”NHL Draft Class.”

Toronto Maple Leafs kommer bearbeta förstavalet

Enligt Leach, som har jobbat som scout i NHL sedan 1996, handlar det inte bara om vilken spelare som kan hjälpa Toronto mest här och nu. Istället fokuserar scoutlaget på att plocka fram den spelaren med störst potential till framtiden. Därefter är det upp till den sportsliga ledningen att välja vilken väg man vill gå.

Klart är att organisationen har ett stort arbete framför sig.

— Jag tycker att man i en sådan här situation ska ge sig själv tid. Vi har den tiden, så varför inte använda den till att gräva djupare och fortsätta gå igenom allt för att säkerställa att vi fattar rätt beslut för organisationen?

Source: Ivar Stenberg @ Elite Prospects

Source: Gavin McKenna @ Elite Prospects