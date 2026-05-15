LIVE: Följ Tre Kronor-Kanada här

Det är dags för VM-premiär! Sverige tar sig an den stora guldfavoriten Kanada och hockeysverige.se liverapporterar matchen – minut för minut.

Lucas Raymond och Sidney Crosby är två av isens stora stjärnor. Foto: Bildbyrån.

Vi får se dåtid, nutid och framtid när Tre Kronor möter Kanada i VM-premiären 2026. Här finns en av tidernas bästa spelare i form av Sidney Crosby, tidigare superstjärnor som John Tavares, NHL:s poängligafemma Mark Scheifele – och några av världens bästa juniorspelare: Macklin Celebrini, Ivar Stenberg och Viggo Björck.

Kanada har fått loss ett riktigt superlag som ska försöka ta revansch för fadäsen 2025, då de föll mot Danmark i kvartsfinalen, och för OS-finalförlusten mot USA för tre månader sedan. Lönnlöven går in i mästerskapet som enorma guldfavoriter.

Sverige har å sin sida inte alls samma stjärnglans som man haft de senaste världsmästerskapen då man ofta setts som guldfavorit.

När lagen möttes i gruppspelet ifjol vann Kanada med 5-3. Dessförinnan hade Tre Kronor emellertid tre raka matcher utan förlust efter ordinarie tid mot Kanada i Hockey-VM. Sveriges senaste seger kom i bronsmatchen 2024.

Nedsläpp är 16:20 och Måns Karlsson drar igång hockeysverige.se’s liverapportering vid 15-tiden.

