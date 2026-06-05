Montreal Canadiens fick dubbla anledning att fira på fredagen. Lagkaptenen Nick Suzuki tilldelades Frank J. Selke Trophy som NHL:s främste defensiva forward, medan målskytten Cole Caufield belönades med Lady Byng Trophy för sitt gentlemannamässiga uppträdande på isen.

Cole Caufield och Nick Suzuki prisas båda av NHL. Foto: Jeff Curry-Imagn Images

Montreal Canadiens framgångsrika säsong har nu fått ytterligare ett kvitto. På fredagen meddelade NHL att lagets två största offensiva stjärnor, Nick Suzuki och Cole Caufield, belönas med två prestigefyllda individuella utmärkelser.

Lagkaptenen Nick Suzuki har utsetts till vinnare av Frank J. Selke Trophy, priset som går till NHL:s bästa defensiva forward. Den 26-årige centern besegrade Tampa Bay Lightnings Anthony Cirelli och Colorado Avalanches Brock Nelson i omröstningen som genomförs av Professional Hockey Writers Association. Bland svenskarna fanns Joel Eriksson Ek, Minnesota Wild, med på listan över spelare som fick röster. Han slutade på tolfte plats i omröstningen. Även Pontus Holmberg, Alexander Wennberg och Mikael Backlund fick ströröster.

Suzuki blir den åttonde spelaren i Canadiens historia att vinna priset. Tidigare vinnare från klubben inkluderar legendarerna Bob Gainey och Guy Carbonneau.

Utmärkelsen kröner en säsong där Suzuki tog ytterligare ett kliv i sin utveckling. På 82 matcher noterades han för karriärsbästa 101 poäng och ledde laget med 43 poäng i powerplay. Han toppade också Canadiens interna plus/minus-liga med +37 och användes flitigt i alla spelformer med en genomsnittlig istid på 20 minuter och 49 sekunder per match.

Hans insatser var starkt bidragande till att Montreal slutade trea i Atlantic Division och tog sig hela vägen till final i Eastern Conference. Där blev det dock förlust mot Carolina Hurricanes.

#GoHabsGo Nick Suzuki is the 2026 Selke Trophy winner as voted by @ThePHWA.



Suzuki captured 151 of the 198 first place votes available and won in a landslide. There were 53 different players who received at least one vote. pic.twitter.com/o9ojw6Ws08 — Frank Seravalli (@frank_seravalli) June 5, 2026

Cole Caufield vinner Lady Byng Trophy

Samtidigt prisades lagkamraten Cole Caufield med Lady Byng Trophy, som delas ut till den spelare som bäst kombinerar sportsmannaskap och fair play med hög spelmässig kvalitet.

Den 25-årige amerikanen stod för en historisk grundserie där han gjorde 51 mål och 88 poäng på 82 matcher. Därmed blev han den första Canadiens-spelaren sedan Stéphane Richer säsongen 1989/90 att nå 50-målsgränsen.

Caufield fick flest förstaplatsröster i omröstningen och lämnade Los Angeles Kings veteran Anze Kopitar och Ottawa Senators back Jake Sanderson bakom sig. Bland svenskarna fick Mika Zibanejad och Jesper Bratt flest röster och slutade på tolfte respektive fjortonde plats i omröstningen.

Enligt NHL hade Caufield dessutom minst antal utvisningsminuter av samtliga spelare som gjorde minst 45 mål under säsongen. Han noterades även för 29 matchavgörande mål, vilket är den näst högsta siffran i NHL:s historia bakom Brett Hulls 39 från säsongen 1990/91.

Tillsammans har Suzuki och Caufield utvecklats till ansiktena utåt för Canadiens nya generation. Efter att ha lett klubben till dess första final i Eastern Conference på flera år har duon nu också fått individuell bekräftelse på sina imponerande prestationer under säsongen 2025/26.