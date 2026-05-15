Tomasek bakom Tjeckiens premiärvinst i hockey-VM

Seger för Tjeckien med 4–1 mot Danmark

Daniel Vozenilek avgjorde för Tjeckien

Mikkel Aagaard gjorde målet för Danmark

David Tomasek (mitten) firar Tjeckiens andra mål i 4–1-segern mot Danmark. Foto: REUTERS/David W Cerny

Tjeckien segrade mot Danmark i första matchen i hockey-VM:s grupp B. 4–1 (2–0, 0–0, 2–1) slutade matchen på fredagen.

Slovenien nästa för Tjeckien

Tjeckien tog ledningen efter 8.50 genom Dominik Kubalik med assist av Jakub Flek. 2–0 kom efter 10.00 när Daniel Vozenilek hittade rätt på passning från David Tomasek.

Tjeckien ökade ledningen till 3–0 genom Roman Cervenka efter 3.32 i tredje perioden.

Skellefteås Mikkel Aagaard reducerade dock för Danmark med bara tre minuter kvar att spela och gav matchen liv igen.

Tjeckien kunde dock avgöra till 4–1 med 52 sekunder kvar av matchen genom Matej Blumel.

David Tomasek, som lämnar Färjestad för Dynamo Pardubice inför nästa säsong, lämnade isen med två assist.

Tjeckien tog även hem lagens senaste möte, i maj i fjol, med 7–2 i Jyske Bank Boxen.

Nästa motstånd för Tjeckien är Slovenien. Lagen möts lördag 16 maj 20.20. Danmark tar sig an Sverige hemma söndag 17 maj 16.20.

Tjeckien–Danmark 4–1 (2–0, 0–0, 2–1)

VM Grupp B herr

Första perioden: 1–0 (8.50) Dominik Kubalik (Jakub Flek), 2–0 (10.00) Daniel Vozenilek (David Tomasek).

Tredje perioden: 3–0 (43.32) Roman Cervenka (Matej Blumel, David Tomasek), 3–1 (57.30) Mikkel Aagaard (Nick Olesen, Joachim Blichfeld), 4–1 (59.08) Matej Blumel (Lukas Sedlak, Roman Cervenka).

Utvisningar, Tjeckien: 2×2 min. Danmark: 3×2 min.

Nästa match:

Tjeckien: Slovenien, borta, 16 maj 20.20

Danmark: Sverige, hemma, 17 maj 16.20