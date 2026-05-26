Hockey-VM på tv idag: Så sänds Sverige – Slovakien

Sverige möter Slovakien i den sista gruppspelsmatchen i hockey-VM. Då är förutsättningarna glasklara: vinn eller försvinn. Här är tv-tider, spelschema, resultat, tabeller och poängliga inför dagens matcher i VM-hockeyn.

Lucas Raymond och Sverige behöver ta tre poäng mot Samuel Hlavaj och Slovakien för att hålla säsongen vid liv.

Det är en riktig ödesmatch för Tre Kronor på tisdagseftermiddagen.

Efter den smärtsamma förlusten mot Norge i lördags väntar en drabbning som helt och hållet avgör om Sverige spelar VM-kvartsfinal på torsdag eller inte. Sam Hallams manskap behöver tre poäng mot Slovakien, annars missar man slutspel i hockey-VM – för blott andra gången sedan 1937.

Senast det hände var 2021 i Tammerfors, då Sverige slutade femma i gruppen och fick åka hem innan slutspelet hann starta.

I nuläget är Sverige två poäng bakom fjärdeplacerade Slovakien i tabellen, vilket innebär att allt annat än seger efter full tid innebär att turneringen är över.

Det var Kanada som via en 5–1-seger mot Slovakien på söndagskvällen gav Sverige chansen att leva vidare. Nu är det upp till bevis för det svenska VM-laget!

Matchen startar 16.20. Sändningen från matchen startar i Viaplay och Viaplay Sport 15.30.

TV-tider Hockey-VM Tisdag 26 maj Start Match Kanal 12:10 🇭🇺 Ungern – Lettland 🇱🇻 V Sport Vinter 12:10 🇳🇴 Norge – Danmark 🇩🇰 TV10 15:30 🇸🇰 Slovakien – Sverige 🇸🇪 Viaplay Sport 16:10 🇺🇸 USA – Österrike 🇦🇹 TV10 20:10 🇨🇿 Tjeckien – Kanada 🇨🇦 TV10 20:10 🇨🇭 Schweiz – Finland 🇫🇮 Viaplay Sport

Hur ser jag hockey-VM på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.

Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från turneringen.

Vilka spelar för Tre Kronor i hockey-VM 2026?

Målvakter

40. Arvid Söderblom

45. Magnus Hellberg

73. Love Härenstam

Backar

4. Jacob Larsson

8. Robert Hägg

14. Mattias Ekholm

23. Oliver Ekman Larsson

26. Erik Brännström

34. Albert Johansson

72. Tim Heed

94. Joel Persson

Forwards

9. Linus Karlsson

10. Simon Holmström

13. Lucas Raymond

15. Jack Berglund

16. Anton Frondell

20. André Petersson

33. Jakob Silfverberg

41. Ivar Stenberg

51. Emil Heineman

61. Viggo Björck

70. Oskar Sundqvist

74. Rasmus Asplund

91. Carl Grundström

95. Jacob de la Rose

Vilka spelar för Slovakien i hockey-VM 2026?

Här finns flera spelare med ett förflutet eller en framtid i svensk hockey. Det namn som sticker ut allra mest är Skellefteås guldmakare Oliver Okuliar, som varit en av slovakernas bästa spelare i hockey-VM. Födelsedagsbarnet, som fyller 26 år i dag, har svarat för fem poäng (2+3) på sex matcher. Här finns också centern Sebastian Cederle som ska spela för Färjestad nästa säsong, liksom tidigare SHL-spelare som Luka Radivojevic, Örebro, och förstås den ex-leksingen Marek Hrivik.

Målvakter

Adam Gajan, University of Minnesota-Duluth

Samuel Hlavaj, Iowa Wild

Eugen Rabcan, Banska Bystrica

Backar

Frantisek Gajdos, Litvinov

Jozef Villiam Kmec, Henderson Silver Knights

Samuel Knazko, Vitkovice

Patrik Koch, Trinec

Jakub Melisko, Dukla Michalovce

Luka Radivojevic, Boston College

Mislav Rosandic, HC Kosice

Maxim Strbak, Rochester Americans

Forwards

Sebastian Cederle, Nitra

Martin Fasko-Rudas, Liberec

Marek Hrivik, Vitkovice

Martin Chromiak, Ontario Reign

Andrej Kollar, Kometo Brno

Filip Mesar, Laval Rocket

Jakub Minarik, Karlove Vary

Aurel Naus, Poprad

Oliver Okuliar, Skellefteå

Servac Petrovsky, Liberec

Kristian Pospisil, Kometa Brno

Martin Pospisil, Calgary Flames

Adam Sykora, New York Rangers

Gårdagens resultat i hockey-VM

Tabell Grupp A

# Nation M V ÖV ÖF F +/- P 1 🇨🇭 Schweiz 6 6 0 0 0 35–5 18 2 🇫🇮 Finland 6 6 0 0 0 29–7 18 3 🇩🇪 Tyskland 7 3 0 1 3 23–22 10 4 🇦🇹 Österrike 6 3 0 0 3 16–25 9 5 🇱🇻 Lettland 6 3 0 0 3 16–16 9 6 🇺🇸 USA 6 2 1 1 2 21–20 8 7 🇭🇺 Ungern 6 1 0 0 5 13–30 3 8 🇬🇧 Storbritannien 7 0 0 0 7 7–35 0

Tabell Grupp B

# Nation M V ÖV ÖF F +/- P 1 🇨🇦 Kanada 6 5 0 1 0 30–11 17 2 🇳🇴 Norge 6 4 0 1 1 21–11 13 3 🇨🇿 Tjeckien 6 4 0 1 1 17–14 13 4 🇸🇰 Slovakien 6 3 0 2 1 19–15 11 5 🇸🇪 Sverige 6 3 0 0 3 23–14 9 6 🇸🇮 Slovenien 7 2 0 1 4 13–31 6 7 🇩🇰 Danmark 6 1 1 0 4 12–22 5 8 🇮🇹 Italien 7 0 0 1 6 5–28 1

Poängligan hockey-VM 2026

Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects

I vilka arenor spelas hockey-VM?

Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.

Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.

När spelas VM-finalen i ishockey 2026?

VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.