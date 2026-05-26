Prenumerera

Logga in

Hockey-VM på tv idag: Så sänds Sverige – Slovakien

Author image
Uffe Bodin
Head of Hockey Media

Följ HockeySverige på

Google news

Sverige möter Slovakien i den sista gruppspelsmatchen i hockey-VM. Då är förutsättningarna glasklara: vinn eller försvinn. Här är tv-tider, spelschema, resultat, tabeller och poängliga inför dagens matcher i VM-hockeyn.

Lucas Raymond och Sverige behöver ta tre poäng mot Samuel Hlavaj och Slovakien för att hålla säsongen vid liv.
Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Det är en riktig ödesmatch för Tre Kronor på tisdagseftermiddagen.

Efter den smärtsamma förlusten mot Norge i lördags väntar en drabbning som helt och hållet avgör om Sverige spelar VM-kvartsfinal på torsdag eller inte. Sam Hallams manskap behöver tre poäng mot Slovakien, annars missar man slutspel i hockey-VM – för blott andra gången sedan 1937.

Senast det hände var 2021 i Tammerfors, då Sverige slutade femma i gruppen och fick åka hem innan slutspelet hann starta.

I nuläget är Sverige två poäng bakom fjärdeplacerade Slovakien i tabellen, vilket innebär att allt annat än seger efter full tid innebär att turneringen är över.

Det var Kanada som via en 5–1-seger mot Slovakien på söndagskvällen gav Sverige chansen att leva vidare. Nu är det upp till bevis för det svenska VM-laget!

Matchen startar 16.20. Sändningen från matchen startar i Viaplay och Viaplay Sport 15.30.

TV-tider Hockey-VM

Tisdag 26 maj
Start Match Kanal
12:10 🇭🇺 Ungern – Lettland 🇱🇻 V Sport Vinter
12:10 🇳🇴 Norge – Danmark 🇩🇰 TV10
15:30 🇸🇰 Slovakien – Sverige 🇸🇪 Viaplay Sport
16:10 🇺🇸 USA – Österrike 🇦🇹 TV10
20:10 🇨🇿 Tjeckien – Kanada 🇨🇦 TV10
20:10 🇨🇭 Schweiz – Finland 🇫🇮 Viaplay Sport

Hur ser jag hockey-VM på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.

Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från turneringen.

Vilka spelar för Tre Kronor i hockey-VM 2026?

Målvakter

40. Arvid Söderblom
45. Magnus Hellberg
73. Love Härenstam

Backar

4. Jacob Larsson
8. Robert Hägg
14. Mattias Ekholm
23. Oliver Ekman Larsson
26. Erik Brännström
34. Albert Johansson
72. Tim Heed
94. Joel Persson

Forwards

9. Linus Karlsson
10. Simon Holmström
13. Lucas Raymond
15. Jack Berglund
16. Anton Frondell
20. André Petersson
33. Jakob Silfverberg
41. Ivar Stenberg
51. Emil Heineman
61. Viggo Björck
70. Oskar Sundqvist
74. Rasmus Asplund
91. Carl Grundström
95. Jacob de la Rose

Vilka spelar för Slovakien i hockey-VM 2026?

Här finns flera spelare med ett förflutet eller en framtid i svensk hockey. Det namn som sticker ut allra mest är Skellefteås guldmakare Oliver Okuliar, som varit en av slovakernas bästa spelare i hockey-VM. Födelsedagsbarnet, som fyller 26 år i dag, har svarat för fem poäng (2+3) på sex matcher. Här finns också centern Sebastian Cederle som ska spela för Färjestad nästa säsong, liksom tidigare SHL-spelare som Luka Radivojevic, Örebro, och förstås den ex-leksingen Marek Hrivik.

Målvakter

Adam Gajan, University of Minnesota-Duluth
Samuel Hlavaj, Iowa Wild
Eugen Rabcan, Banska Bystrica

Backar

Frantisek Gajdos, Litvinov
Jozef Villiam Kmec, Henderson Silver Knights
Samuel Knazko, Vitkovice
Patrik Koch, Trinec
Jakub Melisko, Dukla Michalovce
Luka Radivojevic, Boston College
Mislav Rosandic, HC Kosice
Maxim Strbak, Rochester Americans

Forwards

Sebastian Cederle, Nitra
Martin Fasko-Rudas, Liberec
Marek Hrivik, Vitkovice
Martin Chromiak, Ontario Reign
Andrej Kollar, Kometo Brno
Filip Mesar, Laval Rocket
Jakub Minarik, Karlove Vary
Aurel Naus, Poprad
Oliver Okuliar, Skellefteå
Servac Petrovsky, Liberec
Kristian Pospisil, Kometa Brno
Martin Pospisil, Calgary Flames
Adam Sykora, New York Rangers

Gårdagens resultat i hockey-VM

Tabell Grupp A

#NationMVÖVÖFF+/-P
1🇨🇭 Schweiz6600035–518
2🇫🇮 Finland6600029–718
3🇩🇪 Tyskland7301323–2210
4🇦🇹 Österrike6300316–259
5🇱🇻 Lettland6300316–169
6🇺🇸 USA6211221–208
7🇭🇺 Ungern6100513–303
8🇬🇧 Storbritannien700077–350

Tabell Grupp B

#NationMVÖVÖFF+/-P
1🇨🇦 Kanada6501030–1117
2🇳🇴 Norge6401121–1113
3🇨🇿 Tjeckien6401117–1413
4🇸🇰 Slovakien6302119–1511
5🇸🇪 Sverige6300323–149
6🇸🇮 Slovenien7201413–316
7🇩🇰 Danmark6110412–225
8🇮🇹 Italien700165–281

Poängligan hockey-VM 2026

Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects

Alla trupper i hockey-VM 2026

Grupp A (Zürich)

Grupp B (Fribourg)

I vilka arenor spelas hockey-VM?

  • Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.
  • Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.

När spelas VM-finalen i ishockey 2026?

VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen