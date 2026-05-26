Hockey-VM på tv idag: Så sänds Sverige – Slovakien
Följ HockeySverige på
Google news
Sverige möter Slovakien i den sista gruppspelsmatchen i hockey-VM. Då är förutsättningarna glasklara: vinn eller försvinn. Här är tv-tider, spelschema, resultat, tabeller och poängliga inför dagens matcher i VM-hockeyn.
Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |
Det är en riktig ödesmatch för Tre Kronor på tisdagseftermiddagen.
Efter den smärtsamma förlusten mot Norge i lördags väntar en drabbning som helt och hållet avgör om Sverige spelar VM-kvartsfinal på torsdag eller inte. Sam Hallams manskap behöver tre poäng mot Slovakien, annars missar man slutspel i hockey-VM – för blott andra gången sedan 1937.
Senast det hände var 2021 i Tammerfors, då Sverige slutade femma i gruppen och fick åka hem innan slutspelet hann starta.
I nuläget är Sverige två poäng bakom fjärdeplacerade Slovakien i tabellen, vilket innebär att allt annat än seger efter full tid innebär att turneringen är över.
Det var Kanada som via en 5–1-seger mot Slovakien på söndagskvällen gav Sverige chansen att leva vidare. Nu är det upp till bevis för det svenska VM-laget!
Matchen startar 16.20. Sändningen från matchen startar i Viaplay och Viaplay Sport 15.30.
TV-tider Hockey-VMTisdag 26 maj
|Start
|Match
|Kanal
|12:10
|🇭🇺 Ungern – Lettland 🇱🇻
|V Sport Vinter
|12:10
|🇳🇴 Norge – Danmark 🇩🇰
|TV10
|15:30
|🇸🇰 Slovakien – Sverige 🇸🇪
|Viaplay Sport
|16:10
|🇺🇸 USA – Österrike 🇦🇹
|TV10
|20:10
|🇨🇿 Tjeckien – Kanada 🇨🇦
|TV10
|20:10
|🇨🇭 Schweiz – Finland 🇫🇮
|Viaplay Sport
Hur ser jag hockey-VM på tv?
Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.
Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från turneringen.
Vilka spelar för Tre Kronor i hockey-VM 2026?
Målvakter
40. Arvid Söderblom
45. Magnus Hellberg
73. Love Härenstam
Backar
4. Jacob Larsson
8. Robert Hägg
14. Mattias Ekholm
23. Oliver Ekman Larsson
26. Erik Brännström
34. Albert Johansson
72. Tim Heed
94. Joel Persson
Forwards
9. Linus Karlsson
10. Simon Holmström
13. Lucas Raymond
15. Jack Berglund
16. Anton Frondell
20. André Petersson
33. Jakob Silfverberg
41. Ivar Stenberg
51. Emil Heineman
61. Viggo Björck
70. Oskar Sundqvist
74. Rasmus Asplund
91. Carl Grundström
95. Jacob de la Rose
Vilka spelar för Slovakien i hockey-VM 2026?
Här finns flera spelare med ett förflutet eller en framtid i svensk hockey. Det namn som sticker ut allra mest är Skellefteås guldmakare Oliver Okuliar, som varit en av slovakernas bästa spelare i hockey-VM. Födelsedagsbarnet, som fyller 26 år i dag, har svarat för fem poäng (2+3) på sex matcher. Här finns också centern Sebastian Cederle som ska spela för Färjestad nästa säsong, liksom tidigare SHL-spelare som Luka Radivojevic, Örebro, och förstås den ex-leksingen Marek Hrivik.
Målvakter
Adam Gajan, University of Minnesota-Duluth
Samuel Hlavaj, Iowa Wild
Eugen Rabcan, Banska Bystrica
Backar
Frantisek Gajdos, Litvinov
Jozef Villiam Kmec, Henderson Silver Knights
Samuel Knazko, Vitkovice
Patrik Koch, Trinec
Jakub Melisko, Dukla Michalovce
Luka Radivojevic, Boston College
Mislav Rosandic, HC Kosice
Maxim Strbak, Rochester Americans
Forwards
Sebastian Cederle, Nitra
Martin Fasko-Rudas, Liberec
Marek Hrivik, Vitkovice
Martin Chromiak, Ontario Reign
Andrej Kollar, Kometo Brno
Filip Mesar, Laval Rocket
Jakub Minarik, Karlove Vary
Aurel Naus, Poprad
Oliver Okuliar, Skellefteå
Servac Petrovsky, Liberec
Kristian Pospisil, Kometa Brno
Martin Pospisil, Calgary Flames
Adam Sykora, New York Rangers
Gårdagens resultat i hockey-VM
Tabell Grupp A
|#
|Nation
|M
|V
|ÖV
|ÖF
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇭 Schweiz
|6
|6
|0
|0
|0
|35–5
|18
|2
|🇫🇮 Finland
|6
|6
|0
|0
|0
|29–7
|18
|3
|🇩🇪 Tyskland
|7
|3
|0
|1
|3
|23–22
|10
|4
|🇦🇹 Österrike
|6
|3
|0
|0
|3
|16–25
|9
|5
|🇱🇻 Lettland
|6
|3
|0
|0
|3
|16–16
|9
|6
|🇺🇸 USA
|6
|2
|1
|1
|2
|21–20
|8
|7
|🇭🇺 Ungern
|6
|1
|0
|0
|5
|13–30
|3
|8
|🇬🇧 Storbritannien
|7
|0
|0
|0
|7
|7–35
|0
Tabell Grupp B
|#
|Nation
|M
|V
|ÖV
|ÖF
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇦 Kanada
|6
|5
|0
|1
|0
|30–11
|17
|2
|🇳🇴 Norge
|6
|4
|0
|1
|1
|21–11
|13
|3
|🇨🇿 Tjeckien
|6
|4
|0
|1
|1
|17–14
|13
|4
|🇸🇰 Slovakien
|6
|3
|0
|2
|1
|19–15
|11
|5
|🇸🇪 Sverige
|6
|3
|0
|0
|3
|23–14
|9
|6
|🇸🇮 Slovenien
|7
|2
|0
|1
|4
|13–31
|6
|7
|🇩🇰 Danmark
|6
|1
|1
|0
|4
|12–22
|5
|8
|🇮🇹 Italien
|7
|0
|0
|1
|6
|5–28
|1
Poängligan hockey-VM 2026
Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects
Alla trupper i hockey-VM 2026
Grupp A (Zürich)
- USA – Här är USA:s trupp
- Finland – Här är Finlands trupp.
- Schweiz – Här är Schweiz trupp.
- Tyskland – Här är Tysklands trupp.
- Österrike – Här är Österrikes trupp.
- Lettland – Här är Lettlands trupp.
- Ungern – Här är Ungerns trupp.
- Storbritannien – Här är Storbritanniens trupp.
Grupp B (Fribourg)
- Sverige – Här är Tre Kronors trupp.
- Kanada – Här är är Kanadas trupp.
- Tjeckien – Här är Tjeckiens trupp.
- Slovakien – Här är Slovakiens trupp
- Slovenien – Här är Sloveniens trupp.
- Danmark – Här är Danmarks trupp.
- Norge – Här är Norges trupp.
- Italien – Här är Italiens trupp.
I vilka arenor spelas hockey-VM?
- Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.
- Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.
När spelas VM-finalen i ishockey 2026?
VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.
Den här artikeln handlar om: