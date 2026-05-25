Åker ur A-VM – tog inte en enda poäng

Tyskland segrade – 6–3 mot Storbritannien

Tyskland segrade hemma mot Storbritannien i VM Grupp A herr, med 6–3 (3–0, 1–1, 2–2).

Därmed står det också klart att det blir nedflyttning för Storbritannien, som inte spelar i VM Grupp A herr nästa säsong.

Tyskland–Storbritannien – mål för mål

Tyskland stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 5.45.

Efter 2.12 i andra perioden nätade Andreas Eder på pass av Stefan Loibl och Leon Gawanke och gjorde 4–0. Storbritanniens Robert Dowd gjorde 4–1 efter 4.04 framspelad av Cade Neilson och Nathanael Halbert.

Tyskland gjorde dock två mål i tredje perioden och gick från 4–1 till 6–1, målen av Joshua Samanski och Leon Gawanke, vilket avgjorde matchen.

Oliver Betteridge och Robert Lachowicz reducerade förvisso men närmare än 6–3 kom inte Storbritannien. Tyskland tog därmed en stabil seger.

I tabellen innebär det här att Tyskland hamnar på tredje plats när serien nu summeras. Tyskland var åtta i tabellen för sex dagar sedan, men har fått ett lyft.

Tyskland–Storbritannien 6–3 (3–0, 1–1, 2–2)

Första perioden: 1–0 (13.56) Alexander Karachun (Moritz Seider), 2–0 (19.25) Frederik Tiffels, 3–0 (19.41) Fabio Wagner (Moritz Seider, Alexander Karachun).

Andra perioden: 4–0 (22.12) Andreas Eder (Stefan Loibl, Leon Gawanke), 4–1 (24.04) Robert Dowd (Cade Neilson, Nathanael Halbert).

Tredje perioden: 5–1 (40.17) Joshua Samanski (Lukas Reichel, Frederik Tiffels), 6–1 (49.00) Leon Gawanke (Leon Huettl, Nicolas Kraemmer), 6–2 (50.51) Oliver Betteridge (Bradley Jenion), 6–3 (54.06) Robert Lachowicz (Logan Neilson, Johnny Curran).

Utvisningar, Tyskland: 1×2 min. Storbritannien: 1×2 min.

Skott: 43–16 (16–4, 12–7, 15–5)