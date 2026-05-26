Carolina Hurricanes hyllas stort av Henrik Lundqvist. Nattens 3–2-seger mot Montréal Canadiens innebär att man är 5–0 i förlängningarna av årets Stanley Cup-slutspel.

– Carolina ser ut som en väloljad maskin, säger svensken i TNT.

Henrik Lundqvist hyllar Carolina Hurricanes efter nattens 3–2-seger.

Trots att Jakub Dobes stod på huvudet under stora delat av det tredje mötet i Conference finalen, gick Carolina av isen som vinnare.

Andrej Svetjnikov fick 3–2-målet även att det var lite oklart vem som var sist på pucken, och det hela kom förlängningen. En spelform som Hurricanes fortsatt är obesegrad i under årets Stanley Cup-slutspel i och med detta femte avgörande. Serien mot Montréal Canadiens, ja den leder man med 2–1.

– Jag tror verkligen att det är lagets mentalitet. Vi älskar jämna matcher, vi älskar att hålla oss över dem och vi ger dem inte många chanser. Jag tror att det är därför vi vinner i förlängning, säger matchhjälten till media efter slutsignalen.

– Jag tycker att vi har en bra grupp. Vi har bra spelare och de spelar hårt för varandra, och jag tror att det syns, fortsätter Carolinas tränare Rod Brind’Amour.

Henrik Lundqvist: ”De är mina favoriter nu”

Skottetn slutade 38–13 till Carolinas fördel, men ändå tog Montréals Lane Hutson på sig förlusten efter en felpass. Detta i upprinnelsen till 2–3-målet.

Nu väntar ett fjärde möte, natten till torsdag 28 maj, där Hurricanes kan säkra matchboll till sin hemmaplan. Henrik Lundqvist, som satt som expert i den amerikanska tv-kanalen TNT, tror också att laget kommer att nå hela vägen till en Stanley Cup-final.

– Carolina ser ut som en väloljad maskin och är mina favoriter nu att nå Stanley Cup-finalen, säger Lundqvist.

Gällande Montréal Canadiens var Wayne Gretzky betydligt hårdare.

– Det duger förstås inte. Och hade inte Montreal täckt så många skott hade siffran varit uppe i 50 skott mot kassen, säger Gretzky om skottstatistiken.

