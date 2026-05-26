Storbritanniens hockeylandslag tappar två av sina största profiler genom tiderna. Målvakten Ben Bowns och forwarden Robert Dowd, med ett förflutet i Sverige, avslutar sina landslagskarriärer efter VM-avslutningen mot Tyskland.

Ben Bowns och Robert Dowd lämnar det brittiska landslaget efter degraderingen från VM:s A-grupp. Foto: Bildbyrån

Två av Storbritanniens främsta hockeyspelare genom tiderna går vidare från landslagsscenen.

Storbritanniens hockeyförbund meddelade under måndagen att målvakten Ben Bowns och forwarden Robert Dowd avslutar sina internationella karriärer efter VM-avslutningen mot Tyskland, där britterna föll med 3–6.

Duon har varit två av landslagets stora hörnstenar under många år. Bowns har representerat Storbritannien i 13 världsmästerskap över tre olika divisioner, medan Dowd spelat hela 17 VM-turneringar.

Bowns, 35, representerade Storbritannien i 2008 års U18-VM Division II för första gången. Därefter följde flera ungdomslandslag innan han debuterade i seniorlandslaget 2012 inför OS-kvalet till Sotji 2014.

Sedan dess har han varit Storbritanniens självklara förstamålvakt och spelade en avgörande roll i landets historiska avancemang till högsta VM-divisionen 2019. Det var Storbritanniens första framträdande på den nivån på 25 år.

En av höjdpunkterna kom mot USA, där Bowns stod för hela 59 räddningar i en uppmärksammad insats.

Ben Bowns fortsätter spela klubblagshockey

Storbritannien har sedan dess pendlat mellan VM:s toppdivision och Division IA. Bowns har ofta fått ta de tuffaste matcherna och noterades för tre segrar i högsta VM-divisionen. I Division IA har han imponerande facit med elva segrar, fyra nollor och 93,5 i räddningsprocent.

På klubbnivå har Bowns blivit utsedd till årets målvakt i EIHL vid tre tillfällen. Den senaste säsongen har han främst fungerat som reserv bakom Mat Robson.

Enligt IceHockeyUK kommer den mångårige Cardiff Devils-profilen att fortsätta spela klubbhockey i EIHL.

Även Robert Dowd, 37, har haft en lång och framgångsrik landslagskarriär. Han har tagit fyra guld och två silver i de lägre divisionerna och representerat Storbritannien i högsta VM-divisionen vid fem tillfällen.

Dowd var assisterande kapten under många år innan han tog över kaptensrollen inför säsongen 2023/24 efter Jonathan Phillips. Totalt noterades han för fyra mål och nio poäng på 34 matcher i VM:s toppdivision, samt ytterligare 52 poäng på 59 matcher i Division I.

Robert Dowd spelade en säsong i Troja-Ljungby

Den rutinerade forwarden har dessutom ett svenskt förflutet. Säsongen 2012/13 spelade han för Troja-Ljungby i Hockeyallsvenskan.

Precis som Bowns kommer Dowd att fortsätta klubbkarriären och spela vidare för Sheffield Steelers även säsongen 2026/27.

Storbritannien blev det första laget att degraderas från VM:s toppdivision efter en tung turnering med sju raka förluster. Samtidigt avancerar Kazakstan och Ukraina till högsta nivån inför 2027.

För Storbritannien blir vägen tillbaka extra svår. Endast ett lag kommer nämligen att flyttas upp från Division IA år 2028, eftersom Frankrike – som just nu spelar i Division IA – står som värdnation för VM-turneringen det året.

