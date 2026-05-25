Åker ur A-VM – efter kollaps

Det blir hjärtekross för Damian Clara och hans Italien som åker ut ur A-VM.

Efter 5-1-förlusten mot Slovenien kritiseras också Clara.

– Italien hade nog hoppats på mer av Damian Clara, säger Viaplays kommentator Jonatan Lindquist.

Damian Clara och hans Italien åker ut ur A-VM efter att ha förlorat alla sju matcher. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Under måndagskvällen väntade ett drama i grupp B av Hockey-VM för att avgöra vilken nation som åker ut ur högsta divisionen. Slovenien inledde turneringen med en jätteskräll sedan de besegrat Tjeckien med 3-2 efter förlängning. Slovenien lyckades också ta en poäng mot Slovakien i en match som de förlorade efter straffar. De stod därmed på tre poäng inför kvällens avgörande. Italien å sin sida hade förlorat alla matcher och endast lyckats plocka en poäng via en strafförlust mot Danmark.

I kväll möttes Slovenien och Italien i en direkt avgörande match. Italien behövde däremot plocka tre poäng för att kunna gå förbi Slovenien och undvika nedflyttning. Vid något annat resultat skulle Slovenien hänga kvar i A-VM.

Italien tog ledningen och satte 1-0 i början av andra perioden. Där och då var Italien uppe på säker mark, men sedan svängde det fort. Italien föll ihop rejält och drog på sig flera utvisningar vilket Slovenien kunde utnyttja. Slovenien gjorde tre raka mål i andra perioden, varav två i powerplay, för att vända till 3-1. I den tredje perioden lyckades Italien aldrig riktigt få till någon forcering. I stället kunde Slovenien ta död på matchen. De gjorde både 4-1 och 5-1 för att säkra spel i A-VM nästa år. Lagets toppforward Marcel Mahkovec blev stor hjälte med 1+3 i segern.

Damian Clara kritiseras efter uttåget

Den italienske målvakten Damian Clara, med ett förflutet i Brynäs och Färjestad, kritiserades efter att ha släppt in fem mål i den avgörande matchen.

– Clara är inte riktigt tät längs kroppen där. Låt oss vara ärliga här, Italien hade nog hoppats på mer av Damian Clara. Det kanske inte är helt rättvist mot honom men som deras största stjärna är ju kraven höga, säger Viaplays kommentator Jonatan Lindqust.

Italien åker därmed ut ur A-VM bara ett år efter att de tog klivet tillbaka upp. Det blir således ett fiasko för den finske coachikonen Jukka Jalonen. Han tog över Italien för två år sedan och lyckades förvisso föra Italien tillbaka till A-VM men vid hemma-OS i Milano åkte Italien ut med dunder och brak sedan de förlorat alla tre matcher med 4-19 i målskillnad. Nu åker Italien också ut ur högsta divisionen i VM efter att ha förlorat alla sju matcher med 5-28 i målskillnad.

Segern innebär att Slovenien håller sig kvar i A-VM för tredje året i rad efter att ha gått upp 2024. Det är första gången i landets historia som de spelar VM tre år i rad. Förutom Italien kommer också Storbritannien att åka ner till B-VM. Till nästa år kommer Kazakstan och Ukraina att komma upp till A-VM.

