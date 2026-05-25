Norge står för ännu en jätteskräll i årets Hockey-VM.

Efter 4-1-vinsten mot Tjeckien är Norge klara för VM-kvartsfinal för första gången sedan 2012.

Norge är klara för kvartsfinal i Hockey-VM för första gången på 14 år.

Efter att ha tagit poäng av Kanada samt vunnit mot Tre Kronor hade Norge satt sig i en fördelaktig position inför de sista gruppspelsmatcherna. De behövde nämligen bara ta två poäng i sina två sista matcher mot Tjeckien och Danmark för att säkra avancemang till VM-slutspel för första gången sedan 2012.

Under måndagseftermiddagen spelades den första av Norges matcher i jakten på kvartsfinal. Vid vinst mot Tjeckien skulle kvartsfinalplatsen vara säkrad.

Norge fick också en drömstart på matchen. Efter tjeckiskt slarv i egen zon kunde Djurgårdens Håvard Østrem Salsten sno åt sig pucken. Han nöp då till direkt och sköt ett skott som överraskande målvakten Dominik Pavlat och Norge tog ledningen med 1-0 redan efter tre minuters spel. Till dagens match hade Norge också fått förstärkning i form av Michael Brandsegg-Nygård, tidigare i Skellefteå och Mora, som anslutit från Detroit Red Wings organisation.

Michael Brandsegg-Nygård skjuter Norge till VM-kvartsfinal

Brandsegg-Nygård presenterade sig direkt i årets VM-turnering. Bara 6:49 minuter in i sin första match i mästerskapet sköt stjärnan 2-0 till Norge via en kontring sedan han blivit framspelad av tidigare Mora-kompisen Petter Vesterheim, som nu spelar i Malmö Redhawks.

Det blev sedan nerv i matchen när Tjeckien reducerade mot slutet av den första perioden. Norge höll däremot emot bra och var även laget som drev spelet under stora delar av matchen. 2-1-ledning stod sig hela vägen in i tredje perioden och där kunde Norge också säkra kvartsfinalplatsen. Mot mitten av perioden klev Martin Rønnild fram och satte 3-1 för Norge, assisterad av ”Sverigedödaren” Eirik Salsten samt DIF-forwarden Mathias Emilio Pettersen. Med drygt fem minuter kvar att spela styrde Michael Brandsegg-Nygård in sitt andra mål i matchen för 4-1 mot Tjeckien.

Norge är därmed klara för VM-kvartsfinal för första gången sedan 2012. I tolv raka VM-mästerskap hade Norge åkt ut redan i gruppspelet men nu skrivs ny norsk hockeyhistoria.

Så påverkas Tre Kronor av resultatet

Resultatet innebär också att Tre Kronor inte längre kan passera Norge i tabellen. Därmed minskar Sveriges chanser att själva ta sig vidare till slutspelet. För att Tre Kronor ska avancera till kvartsfinal krävs det att de besegrar Slovakien under ordinarie tid i morgondagens match. Alltså räcker det inte längre att vinna efter övertid eller straffar utan Sverige måste ta tre poäng i morgon för att gå vidare till slutspel.

Om Tre Kronor skulle vinna och gå vidare till kvartsfinal skulle de ändå inte passera Norge eller Tjeckien. Sverige skulle i sådana fall gå vidare till kvartsfinal som det fjärde laget och således också få möta ettan från grupp A, som blir antingen Schweiz eller Finland. Norges vinst innebär också att Kanada vinner grupp B.

Tjeckien – Norge 1–4 (1-2,0-0,0-2)

Tjeckien: Jaroslav Chemlar.

Norge: Michael Brandsegg-Nygård 2, Håvard Østrem Salsten, Martin Rønnild.

