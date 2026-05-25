Storstjärnan klev fram – håller slutspelshoppet vid liv

USA vann med 7–3 mot Ungern

Justin Faulk avgjorde för USA

Ungerns tredje raka förlust

USA vann i VM Grupp A herr med 7–3 (2–0, 3–1, 2–2) hemma mot Ungern.

USA tog därmed fjärde raka seger mot just Ungern.

USA–Ungern – mål för mål

Justin Faulk gjorde 1–0 till USA efter nio minuters spel på pass av Thomas Novak. Efter 18.22 gjorde laget 2–0 när Matthew Tkachuk fick träff efter pass från Thomas Novak och Matt Coronato.

USA tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 3–0 efter 2.09 genom Ryan Leonard och gick upp till 4–0 innan Ungern svarade.

I periodpausen hade USA ledningen med 5–1.

7.15 in i tredje perioden nätade Ungerns Csanad Erdely på nytt framspelad av Milan Horvath och Janos Hari och reducerade. Ungern reducerade igen efter 14.09 i tredje perioden genom Gabor Tornyai på pass av Istvan Terbocs och Balazs Sebok. 16.45 in i perioden satte Matthew Tkachuk pucken återigen framspelad av James Hagens och ökade ledningen. USA avslutade matchen med sitt 7–3-mål med 27 sekunder kvar att spela genom Max Plante med assist av Ryan Leonard och Thomas Novak. Det fastställde slutresultatet till 7–3.

USA:s Thomas Novak hade fem assists, Matthew Tkachuk gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål, Ryan Leonard gjorde två mål och ett målgivande pass och Justin Faulk gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

I nästa match, tisdag 26 maj möter USA Österrike hemma 16.20 medan Ungern spelar hemma mot Lettland 12.20.

USA–Ungern 7–3 (2–0, 3–1, 2–2)

VM Grupp A herr

Första perioden: 1–0 (9.43) Justin Faulk (Thomas Novak), 2–0 (18.22) Matthew Tkachuk (Thomas Novak, Matt Coronato).

Andra perioden: 3–0 (22.09) Ryan Leonard (Thomas Novak), 4–0 (27.52) Justin Faulk (Matthew Tkachuk, Thomas Novak), 4–1 (30.19) Csanad Erdely (Istvan Terbocs, Roland Kiss), 5–1 (38.13) Ryan Leonard (Justin Faulk, Matthew Tkachuk).

Tredje perioden: 5–2 (47.15) Csanad Erdely (Milan Horvath, Janos Hari), 5–3 (54.09) Gabor Tornyai (Istvan Terbocs, Balazs Sebok), 6–3 (56.45) Matthew Tkachuk (James Hagens), 7–3 (59.33) Max Plante (Ryan Leonard, Thomas Novak).

Utvisningar, USA: 2×2 min. Ungern: 6×2 min.

Skott: 48–17 (21–4, 15–7, 12–6)

Source: Matthew Tkachuk @ Elite Prospects