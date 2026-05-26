FBK-produktens plan: ”Tredje gången gillt”

Andre Lee, fostrade i Färjestad, har ett år kvar på sitt NHL-avtal med LA Kings. Nu berättar han om sin plan för Värmlands Folkblad.

– Det blir lite tredje gången gillt för mig att komma tillbaka till träningslägret för att slå sig in i NHL, säger 25-åringen till tidningen.

Andre Lee, fostrad i Färjestad, för LA Kings i NHL. Foto: Bildbyrån/Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports.

Han är född i Karlstad och har Färjestad som moderklubb. Men Andre Lee ser inte ut att vända hem på ett tag. Åtminstone inte om hans plan går i lås.

När Värmlands Folkblad pratar med den 25-årige svenskamerikanen är det efter hans poängbästa säsong i karriären. 26 mål och 22 assist trillade in under AHL:s grundserie, och Ontario Reign tog sig till en åttondelsfinal i Calder Cup-slutspelet. Samtidigt begränsades chanserna i NHL till sju över hela året.

Andre Lee går nu in på sitt sista kontraktsår med målet att till slut etablera sig.

– Jag hoppas att jag kommer att få chansen, det blir lite tredje gången gillt för mig att komma tillbaka till träningslägret för att slå sig in i NHL. Men klubben tror på mig och gillade det jag gjorde under året – det var positiva exitmöten efter säsongen, säger han i intervjun med VF.

Chansen för Andre Lee: ”Upp till mig”

Andre Lee lämnade Färjestad och Sverige 2018. Detta för att ta vägen via USHL och collegeligan NCAA. Därefter har det blivit över 200 AHL-matcher, men endast 26 NHL-framträdanden för LA Kings.

– Mitt jobb i NHL blir att spela väldigt fysiskt, jobba hårt i forecheck, täcka och vara stark på pucken och vara en pina för andra laget. Sen är det så att du får fler chanser att göra poäng om du har mer speltid, säger han om den annorlunda rollen där uppe i NHL.

– Jag ser en roll för mig i botten av laget där jag kanske kan bidra med tio mål per säsong. Många NHL-lag vill ha ett djup i sitt lag där det också finns produktion, det är rollen jag ska försöka ta. I slutändan kommer det vara upp till mig, fortsätter han.

Andre Lee valdes av LA Kings i sjunde rundan av NHL-draften 2019.

