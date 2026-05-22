Hockey-VM på tv i dag: Så sänds Sverige – Italien
I sin femte match i hockey-VM ställs Sverige mot gruppens jumbo Italien. Här är tv-tider, spelschema, resultat, tabeller och poängliga inför dagens matcher i VM-hockeyn.
Tre Kronor fick efterlängtad utdelning i senaste matchen mot Slovenien. Det blev seger med 6–0 och lite arbetsro efter att de förlorat två av de tre första VM-matcherna.
Under fredagskvällen är det dags för ny match mot en motståndare som ska kunna besegras enkelt. Italien, med finske mästarcoachen Jukka Jalonen i båset, har fyra raka förluster i turneringen. Dock är det bara det inledande mötet med Kanada som slutat med utklassningssiffror då man föll med 0–6. I övrigt har det blivit 1–4 mot Slovakien, 0–4 mot Norge och 1–3 senast mot Tjeckien, där Brynäs målvakt Damian Clara satte griller i huvudet på motståndarna. Han stoppade 55 av 57 skott i den matchen.
Mikael Frycklund representerar Italien
Precis som i Tre Kronors premiärmatch mot Italien i OS i februari blir utmaning att få hål på Clara. I den matchen, som Sverige vann med 5–2 efter många om och men, höll den unge burväktaren siffrorna nere med en heroisk insats.
I det italienska laget finns också den svenska forwarden Mikael Frycklund, som även representerade nationen i OS. 33-åringen, som tidigare spelat för bland annat Västerås och Linköping, har en assist för italienarna som bara mäktat med två mål på fyra matchen.
Pucken släpps i Fribourg 20.20. Sändningen på Viaplay och Viaplay Sport startar dock redan 19.00.
TV-tider Hockey-VMFredag 22 maj
|Start
|Match
|Kanal
|16:10
|🇭🇺 Ungern – Tyskland 🇩🇪
|TV10
|16:10
|🇨🇦 Kanada – Slovenien 🇸🇮
|Viaplay Sport
|19:00
|🇮🇹 Italien – Sverige 🇸🇪
|Viaplay Sport
|20:10
|🇫🇮 Finland – Storbritannien 🇬🇧
|TV10
Hur ser jag hockey-VM på tv?
Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.
Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från turneringen.
Vilka spelar för Tre Kronor i hockey-VM 2026?
Förbundskapten Sam Hallam har tagit ut en trupp på 25 spelare inför mästerskapet i Schweiz. I nuläget är 23 svenska spelare anmälda till spel i hockey-VM. Utanför truppen står, än så länge, målvakten Love Härenstam och backen Tim Heed.
Målvakter
40. Arvid Söderblom
45. Magnus Hellberg
Backar
4. Jacob Larsson
8. Robert Hägg
14. Mattias Ekholm
23. Oliver Ekman Larsson
26. Erik Brännström
34. Albert Johansson
94. Joel Persson
Forwards
9. Linus Karlsson
10. Simon Holmström
13. Lucas Raymond
15. Jack Berglund
16. Anton Frondell
20. André Petersson
33. Jakob Silfverberg
41. Ivar Stenberg
51. Emil Heineman
61. Viggo Björck
70. Oskar Sundqvist
74. Rasmus Asplund
91. Carl Grundström
95. Jacob de la Rose
Vilka spelar för Italien i hockey-VM 2026?
Målvakter
- #20 Damian Clara
- #35 Davide Fadani
- #33 Colin Furlong
- #30 Jacob Smith
Backar
- #17 Carmine Buono
- #90 Dylan Di Perna
- #44 Gregorio Gios
- #49 Gabriel Nitz
- #37 Phil Pietroniro
- #10 Peter Spornberger
- #53 Alex Trivellato
- #55 Luca Zanatta
Forwards
- #13 Matt Bradley
- #88 Tommaso De Luca
- #46 Ivan Deluca
- #36 Cristiano DiGiacinto
- #93 Luca Frigo
- #67 Mikael Frycklund
- #73 Niccolò Mansueto
- #9 Daniel Mantenuto
- #22 Matthias Mantinger
- #19 Bryce Misley
- #34 Tommy Purdeller
- #18 Nick Saracino
- #7 Alessandro Segafredo
- #71 Marco Zanetti
Gårdagens resultat i hockey-VM
Tabell Grupp A
|#
|Nation
|M
|V
|O
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇭 Schweiz
|5
|5
|0
|0
|26–5
|15
|2
|🇫🇮 Finland
|4
|4
|0
|0
|20–5
|12
|3
|🇦🇹 Österrike
|4
|3
|0
|1
|12–14
|9
|4
|🇺🇸 USA
|4
|1
|1
|2
|12–13
|5
|5
|🇱🇻 Lettland
|4
|1
|0
|3
|6–14
|3
|6
|🇭🇺 Ungern
|3
|1
|0
|2
|8–8
|3
|7
|🇩🇪 Tyskland
|4
|0
|1
|3
|5–15
|1
|8
|🇬🇧 Storbritannien
|4
|0
|0
|4
|4–19
|0
Tabell Grupp B
|#
|Nation
|M
|V
|O
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇦 Kanada
|4
|3
|1
|0
|22–9
|11
|2
|🇸🇰 Slovakien
|4
|3
|1
|0
|16–7
|11
|3
|🇨🇿 Tjeckien
|4
|3
|1
|0
|13–8
|10
|4
|🇳🇴 Norge
|4
|2
|1
|1
|14–8
|7
|5
|🇸🇪 Sverige
|4
|2
|0
|2
|18–11
|6
|6
|🇸🇮 Slovenien
|3
|1
|1
|1
|7–11
|3
|7
|🇩🇰 Danmark
|4
|0
|0
|4
|5–20
|0
|8
|🇮🇹 Italien
|4
|0
|0
|4
|2–17
|0
Poängligan i hockey-VM 2026
Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects
I vilka arenor spelas hockey-VM?
- Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.
- Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.
När spelas VM-finalen i ishockey 2026?
VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.
