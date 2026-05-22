Hockey-VM på tv i dag: Så sänds Sverige – Italien

I sin femte match i hockey-VM ställs Sverige mot gruppens jumbo Italien. Här är tv-tider, spelschema, resultat, tabeller och poängliga inför dagens matcher i VM-hockeyn.

Oliver Ekman Larsson och Sverige ställs mot Italien i hockey-VM i dag.

Tre Kronor fick efterlängtad utdelning i senaste matchen mot Slovenien. Det blev seger med 6–0 och lite arbetsro efter att de förlorat två av de tre första VM-matcherna.

Under fredagskvällen är det dags för ny match mot en motståndare som ska kunna besegras enkelt. Italien, med finske mästarcoachen Jukka Jalonen i båset, har fyra raka förluster i turneringen. Dock är det bara det inledande mötet med Kanada som slutat med utklassningssiffror då man föll med 0–6. I övrigt har det blivit 1–4 mot Slovakien, 0–4 mot Norge och 1–3 senast mot Tjeckien, där Brynäs målvakt Damian Clara satte griller i huvudet på motståndarna. Han stoppade 55 av 57 skott i den matchen.

Mikael Frycklund representerar Italien

Precis som i Tre Kronors premiärmatch mot Italien i OS i februari blir utmaning att få hål på Clara. I den matchen, som Sverige vann med 5–2 efter många om och men, höll den unge burväktaren siffrorna nere med en heroisk insats.

I det italienska laget finns också den svenska forwarden Mikael Frycklund, som även representerade nationen i OS. 33-åringen, som tidigare spelat för bland annat Västerås och Linköping, har en assist för italienarna som bara mäktat med två mål på fyra matchen.

Pucken släpps i Fribourg 20.20. Sändningen på Viaplay och Viaplay Sport startar dock redan 19.00.

TV-tider Hockey-VM Fredag 22 maj Start Match Kanal 16:10 🇭🇺 Ungern – Tyskland 🇩🇪 TV10 16:10 🇨🇦 Kanada – Slovenien 🇸🇮 Viaplay Sport 19:00 🇮🇹 Italien – Sverige 🇸🇪 Viaplay Sport 20:10 🇫🇮 Finland – Storbritannien 🇬🇧 TV10

Hur ser jag hockey-VM på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.

Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från turneringen.

Vilka spelar för Tre Kronor i hockey-VM 2026?

Förbundskapten Sam Hallam har tagit ut en trupp på 25 spelare inför mästerskapet i Schweiz. I nuläget är 23 svenska spelare anmälda till spel i hockey-VM. Utanför truppen står, än så länge, målvakten Love Härenstam och backen Tim Heed.

Målvakter

40. Arvid Söderblom

45. Magnus Hellberg

Backar

4. Jacob Larsson

8. Robert Hägg

14. Mattias Ekholm

23. Oliver Ekman Larsson

26. Erik Brännström

34. Albert Johansson

94. Joel Persson

Forwards

9. Linus Karlsson

10. Simon Holmström

13. Lucas Raymond

15. Jack Berglund

16. Anton Frondell

20. André Petersson

33. Jakob Silfverberg

41. Ivar Stenberg

51. Emil Heineman

61. Viggo Björck

70. Oskar Sundqvist

74. Rasmus Asplund

91. Carl Grundström

95. Jacob de la Rose

Vilka spelar för Italien i hockey-VM 2026?

Målvakter

#20 Damian Clara

Damian Clara #35 Davide Fadani

Davide Fadani #33 Colin Furlong

Colin Furlong #30 Jacob Smith

Backar

#17 Carmine Buono

Carmine Buono #90 Dylan Di Perna

Dylan Di Perna #44 Gregorio Gios

Gregorio Gios #49 Gabriel Nitz

Gabriel Nitz #37 Phil Pietroniro

Phil Pietroniro #10 Peter Spornberger

Peter Spornberger #53 Alex Trivellato

Alex Trivellato #55 Luca Zanatta

Forwards

#13 Matt Bradley

Matt Bradley #88 Tommaso De Luca

Tommaso De Luca #46 Ivan Deluca

Ivan Deluca #36 Cristiano DiGiacinto

Cristiano DiGiacinto #93 Luca Frigo

Luca Frigo #67 Mikael Frycklund

Mikael Frycklund #73 Niccolò Mansueto

Niccolò Mansueto #9 Daniel Mantenuto

Daniel Mantenuto #22 Matthias Mantinger

Matthias Mantinger #19 Bryce Misley

Bryce Misley #34 Tommy Purdeller

Tommy Purdeller #18 Nick Saracino

Nick Saracino #7 Alessandro Segafredo

Alessandro Segafredo #71 Marco Zanetti

Gårdagens resultat i hockey-VM

Tabell Grupp A

# Nation M V O F +/- P 1 🇨🇭 Schweiz 5 5 0 0 26–5 15 2 🇫🇮 Finland 4 4 0 0 20–5 12 3 🇦🇹 Österrike 4 3 0 1 12–14 9 4 🇺🇸 USA 4 1 1 2 12–13 5 5 🇱🇻 Lettland 4 1 0 3 6–14 3 6 🇭🇺 Ungern 3 1 0 2 8–8 3 7 🇩🇪 Tyskland 4 0 1 3 5–15 1 8 🇬🇧 Storbritannien 4 0 0 4 4–19 0

Tabell Grupp B

# Nation M V O F +/- P 1 🇨🇦 Kanada 4 3 1 0 22–9 11 2 🇸🇰 Slovakien 4 3 1 0 16–7 11 3 🇨🇿 Tjeckien 4 3 1 0 13–8 10 4 🇳🇴 Norge 4 2 1 1 14–8 7 5 🇸🇪 Sverige 4 2 0 2 18–11 6 6 🇸🇮 Slovenien 3 1 1 1 7–11 3 7 🇩🇰 Danmark 4 0 0 4 5–20 0 8 🇮🇹 Italien 4 0 0 4 2–17 0

Poängligan i hockey-VM 2026

Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects

Grupp A (Zürich)

Grupp B (Fribourg)

I vilka arenor spelas hockey-VM?

Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.

Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.

När spelas VM-finalen i ishockey 2026?

VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.