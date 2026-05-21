Skellefteås guldforward sänkte Danmark

Slovakien vann med 5–1 mot Danmark

Adam Liska matchvinnare för Slovakien

Fjärde raka segern för Slovakien

Slovakien segrade mot Danmark i hockey-VM:s Grupp B, med 5–1 (1–0, 2–0, 2–1). Skellefteås forward Oliver Okuliar klev fram med tre poäng (1+2) i matchen.

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Slovakien har nu fyra raka segrar. Danmark har fyra förluster i rad.

Slovakien tog därmed fjärde raka seger mot just Danmark.

Tjeckien nästa för Slovakien

Martin Chromiak gav gästande Slovakien ledningen efter 9.28 på pass av Kristian Pospisil och Oliver Okuliar.

Efter 56 sekunder i andra perioden nätade Adam Liska framspelad av Oliver Okuliar och Marek Hrivik och gjorde 0–2. Oliver Okuliar gjorde dessutom 0–3 efter 6.44 på pass av Marek Hrivik och Adam Liska.

Mikkel Aagaard reducerade för Danmark tidigt i tredje perioden assisterad av Patrick Russell och Jesper B. Jensen Aabo. Mer än så blev det dock inte för Danmark. 3.51 in i tredje perioden satte Martin Pospisil pucken på pass av Viliam Kmec och Samuel Knazko och ökade ledningen. Efter 13.05 nätade Sebastian Cederle framspelad av Martin Chromiak och ökade ledningen för Slovakien.

Oliver Okuliar gjorde ett mål för Slovakien och två assist.

Danmark har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Slovakien har elva poäng.

Danmark tar sig an Slovenien i nästa match hemma lördag 23 maj 12.20. Slovakien möter samma dag 16.20 Tjeckien hemma.

Danmark–Slovakien 1–5 (0–1, 0–2, 1–2)

VM Grupp B

Första perioden: 0–1 (9.28) Martin Chromiak (Kristian Pospisil, Oliver Okuliar).

Andra perioden: 0–2 (20.56) Adam Liska (Oliver Okuliar, Marek Hrivik), 0–3 (26.44) Oliver Okuliar (Marek Hrivik, Adam Liska).

Tredje perioden: 1–3 (41.43) Mikkel Aagaard (Patrick Russell, Jesper B. Jensen Aabo), 1–4 (43.51) Martin Pospisil (Viliam Kmec, Samuel Knazko), 1–5 (53.05) Sebastian Cederle (Martin Chromiak).

Utvisningar, Danmark: 4×2 min. Slovakien: 1×2 min.

Nästa match:

Danmark: Slovenien 23 maj 12.20

Slovakien: Tjeckien 23 maj 16.20